Ricominciati (era ora) i lavori alla villetta di piazza Marconi

Con l’approssimarsi dell’autunno o quasi sono ripresi oggi, 13 ottobre, i lavori di rigenerazione di piazza Marconi al rione Piccianello. Gli operai dell’impresa esecutrice dei lavori hanno rimosso le erbacce, cresciute per tutta l’estate. Poi toccherà alle piante https://giornalemio.it/cronaca/era-ora-arrivate-le-piante-in-piazza-marconi/ che erano seccate e che avevano procurato non poche polemiche tra i cittadini. L’auspicio è che si recuperi parte dei ritardi e si consegni al quartiere, alla città, agli scolari che frequentano le scuole materne di via Emilia e delle elementari ”Marconi”, uno spazio verde di sosta e di animazione.