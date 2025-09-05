Richiesta accolta. Il Comune di Matera sistemerà i giochi nei parchi

E con piena soddisfazione di bambini e genitori che avevano sollecitato anche da nostro blog , https://giornalemio.it/ambiente/giochi-a-matera-nel-degrado-e-pericolosi-e-ora-di-intervenire/ , la necessità di intervenire per mettere in sicurezza o di sostituire, in alcuni casi, i giochi pericolosi. La risposta dell’Amministrazione comunale è arrivata dopo aver individuato le risorse necessari per gli interventi. Il rapporto dei sopralluoghi dei tecnici comunali consentirà di programmare gli interventi e di restituire ai bambini giochi e spazi per divertirsi e socializzare. Naturalmente appello alla “comunità’’ a evitare atti vandalici e all’Amministrazione comunale a monitorare lo stato di manutenzione dei giochi. Vigilare. E questo riguarda anche un vecchio ma ricorrente problema insoluto che è quello delle deiezioni di fido…a causa di numero contenuto di maleducati (e sottolineamo questo aspetto) sicuro di farla franca, nonostante i cartelli di divieto e l’annuncio di sanzioni. Ma si provveda anche all’avvio di campagne di comunicazione al rispetto dei beni comuni. E su questo c’è ancora tanto da fare… Attendiamo progetti, iniziative e vigilanza, naturalmente.





COMUNICATO STAMPA

Al via gli interventi di recupero dei principali parchi gioco cittadini.

Già in corso i primi sopralluoghi per valutare le criticità e avviare la messa in sicurezza

Via libera al recupero dei principali parchi gioco della città. L’Amministrazione Comunale di Matera, a seguito di quanto approvato con la recente variazione di bilancio, ha ufficialmente avviato gli interventi per il recupero e la riqualificazione dei principali parchi gioco cittadini che presentano criticità strutturali o manutentive.

I tecnici incaricati stanno già effettuando i primi sopralluoghi nei parchi maggiormente frequentati, al fine di valutare nella maniera migliore lo stato di conservazione delle strutture ludiche e delle aree verdi. Al termine di questa fase preliminare, si procederà con gli interventi necessari per la messa in sicurezza, cui seguirà una fase di ripristino e valorizzazione degli spazi.

Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso le famiglie e i più piccoli, oltre che una risposta ferma alle problematiche che da troppo tempo penalizzavano spazi pubblici fondamentali per la crescita e lo sviluppo del tessuto cittadino.



“Era un impegno che avevamo preso e a cui oggi cominciamo a dar seguito. Il tema dei parchi e degli spazi pubblici dedicati ai più piccoli è per noi una priorità – ha sottolineato il Sindaco Antonio Nicoletti –. Abbiamo sempre detto che avremmo restituito decoro e sicurezza a queste aree e oggi, dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del provvedimento di variazione di bilancio, diamo seguito agli impegni presi con l’avvio dei lavori. Vogliamo che i bambini e le famiglie possano tornare a vivere questi luoghi in piena tranquillità”.

L’Amministrazione continuerà a tenere informata la cittadinanza sugli sviluppi del percorso di riqualificazione, con l’obiettivo di restituire alla comunità spazi pubblici che siano sicuri e pienamente fruibili.

Matera, 5 settembre 2025