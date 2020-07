Era ora. Venerdì 31 luglio si riparte, con tanto vigilanza di volontari per il transito e gli accessi. E così per un mese, e su prenotazione, come riporta la nota ufficiale, si potrà scendere da Porta Postergola o ”Pistola” come è nota nel dialetto materano sul greto del torrente e passare in sicurezza dall’altra parte, risalendo sino al pianoro del parco della Murgia. Si poteva fare prima? Come no, con tutto il senno di poi delle opere pubbliche del BelPaese. Ma aspetti procedurali, organizzativi e i tempi non propizi per passare (è il caso di dire) dalla parole ai fatti, non hanno consentito di consegnare per tempo a Matera i lavori di manutenzione della ”passerella” sul torrente Gravina. Il termine giusto è passerella, con tanto di ancoraggi e percorso in legno e barriere protettive. I ponti tibetani sono altro e basta andare in un percorso avventura, ce ne sono anche in Basilicata, o sfogliare le immagini per capire la differenza cosa significare stare in equilibrio su corde, cordami e funicelle. Il resto è accademia. Ma è bene chiamare oggetti e percorsi (con tanto di numero) con le parole giuste . Venerdì l’inaugurazione. E passa parola. Appassionati e turisti restano e pernottando se sono stimolati a conoscere Matera,visitandola in lungo e in largo. Il resto sono occhiate fugaci da tour virtuali. Passano, ma non lasciano nulla. E’ una regola non scritta, ma concreta del turismo ambientale o da trekking se preferite. Gambe in spalla. E buona escursione.

ENTE PARCO DELLA MURGIA COMUNE DI MATERA INAUGURANO RIAPERTURA DEL SENTIERO 406

Venerdì 31 Luglio, alle ore 10.30, presso l’esterno del Monastero di Santa Lucia e Agata, l’Ente Parco della Murgia Materana e il Comune di Matera terranno una conferenza stampa in vista della riapertura del “sentiero 406”, che collega i Sassi di Matera e il Belvedere del Parco della Murgia attraverso la passerella sospesa.

L’inaugurazione prevede anche la prima escursione del sentiero, in programma per le ore 18, riservata alla cittadinanza attraverso la prenotazione al link: www.pontetibetanomatera.it

I lavori di ripristino del sentiero, durati circa due anni, hanno previsto il consolidamento della piazza di Porta Postergola, l’installazione di un cancello che regolerà l’accesso e di una nuova segnaletica, secondo le indicazioni della legge regionale n.51 del 14 Aprile 2000.



Il sentiero 406 sarà gestito, a titolo di volontariato gratuito, dalla costituente ATS, formata dalle associazioni “A.P.D Il Carrubo Matera”, “Associazione 23 Novembre” e “Gruppo Lucano di Protezione Civile di Matera”, per una prima fase sperimentale di circa un mese.

E’ previsto un sistema di prenotazione online e/o in loco, presso il punto Informativo dell’Ente Parco della Murgia Materana, ubicato nel complesso di Santa Lucia e Agata per la fruizione del Sentiero n. 406.

L’Ente gestore si impegna ad assicurare la fruibilità del sentiero per un totale di almeno 3,5 ore giornaliere, 7 giorni su 7, per il periodo da Agosto 2020 al 10 settembre 2020, con i seguenti orari gli orari di apertura e chiusura del punto informativo per la regolazione dei flussi:

– Mattina, dalle ore 9,00 alle ore 11,00;

– Pomeriggio, dalle ore 17,30 alle ore 19,00.

L’ingresso al sentiero sarà consentito ad un massimo di 250 visitatori giornalieri.

Il flusso di accesso sarà regolato in ossequio a norme Covid, avendo cura di evitare assembramenti, consentendo dunque l’accesso a singoli o gruppi di massimo 12 escursionisti.

L’ingresso per minori di 18 anni o diversamente abili deve avvenire in presenza di genitori o accompagnatori.

E’ obbligatorio l’utilizzo di scarpe da trekking o scarponcini da trekking e sono consigliati i bastoncini telescopici, cappello, acqua.

Saranno presenti all’inaugurazione il Presidente dell’Ente Parco della Murgia, Michele Lamacchia, il Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, l’Assessore al Turismo, Marianna Dimona, e i rappresentanti dell’ATS.