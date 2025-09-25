Retrofit per auto d’epoca. Ineletric al salone di Torino

E ci andrà con una fiat 500 ”spiaggina” per evidenziare il rapporto con l’ambiente e la mobilità sostenibile. La vettura che con la ”600” segnò la voglia e la possibilità delle famiglie italiane di potersi muoversi liberalmente, nell’immediato dopoguerra, potrà utilizzare il kit brevettato e funzionale per consentire alle vetture a motore termico e alimentate a benzina di passare all’elettrico. Un progetto semplice, efficace e alternativo. Toccherà agli appassionati testare il kit. Niente rombi di motore, ma il silenzio o quasi di un percorso del passato tra piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini Reali. Buon viaggio….



IL COMUNICATO STAMPA

Sarà presente anche la start up lucana Inelectric, specializzata in mobilità sostenibile, al Salone dell’Auto di Torino dal 26 al 28 settembre, una delle vetrine più importanti a livello internazionale nel settore automobilistico, che si terrà tra Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini Reali.

Inelectric presenterà il suo kit retrofit “plug&play”, un sistema semplice ed efficace pensato per trasformare vetture termiche in elettriche, sia per modelli moderni che d’epoca, un’idea innovativa e dal forte richiamo al passato. Nei Giardini Reali sarà esposta una Fiat 500 d’epoca con un allestimento speciale per dimostrare concretamente le potenzialità e le performance di questa soluzione tecnologica, pensata per appassionati e collezionisti. Il kit infatti coniuga l’amore per il design vintage all’attenzione all’ambiente, dando nuova vita a vetture classiche in chiave green.

«Questa è un’ottima occasione – dichiara Francesco Iantorno, amministratore di Inelectric – per portare le idee e l’innovazione made in Basilicata in una vetrina internazionale, dimostrando che la mobilità sostenibile e la tecnologia accessibile sono leve fondamentali per rilanciare lo sviluppo della meccatronica nella nostra regione e creare nuove opportunità di occupazione».

L’azienda lucana conferma così la determinazione nel diventare leader nel settore della mobilità elettrica “made in Italy”, puntando su una fusione tra tradizione e innovazione per contribuire a un futuro più sostenibile.

Obeya Press per conto di

Inelectric Srl

Corso G. Garibaldi, 27,

85100 Potenza PZ

Tel. 0971 194 4511