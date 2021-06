Con i ”se” e i ”ma” la storia non si fa…Ma quando vengono fuori interventi esemplari, con l’impiego di tecniche tradizionali, come quelle che hanno portato al recupero dell’antica cisterna del Comune o ” di Tempa Rossa”, nel Parco della Murgia Materana, non si può non inserirlo tra gli esempi di buone pratiche, da impiegare sempre se si vogliono evitare devastanti forzature ambientali e progettuali estranee alla nostra storia e cultura. Il recupero di quella cisterna, effettuato a mano, rimuovendo strati di fango, e ripristinando con pietre dei campi (come si faceva un tempo per la realizzazione dei muretti a secco) pavimentazione e coperture, conferma come si deve operare in ambienti da salvaguardare, sempre, senza inventarsi nulla di nuovo per ripristinarne le funzioni. E non sarebbe male se l’Ente Parco proseguisse in questa direzione con l’avvio di una corso per formare professionalità esperte nelle tecniche tradizionali di restauro, come fu fatto oltre 10 anni fa per i muretti a secco. Il presidente Michele Lamacchia valuterà tempi e modi per concretizzare l’iniziativa. E del resto nell’Ente e in città ci sono sensibilità per favorire questo percorso. Basta con l’impiego di mezzi meccanici che alterano l’habitat naturale e con l’utilizzo di tecniche materiali estranei alla tradizione dei luoghi.



Quanto alla cisterna ”a tetto”, che sarà riempita con acqua piovana, sarà utilizzata in prevalenza come riserva idrica per spegnere eventuali incendi, che dovessero verificarsi all’interno del ” Bosco del Comune” di Matera nell’habitat rupestre. E un tempo, ricordiamo quella cisterna era utilizzata anche come abbeveratoi per mandrie e greggi. Si trova in una depressione naturale di circa due ettari e questo aspetto ha favorito la raccolta delle acque. Misura cinquanta palmi per trenta, pari a cinque canne per tre. L’ultimo intervento di manutenzione, effettuato dal Genio Civile, risale agli anni Settanta. Mezzo secolo per tornare all’antico splendore. Ma che fatica a giudicare dal materiale tirato fuori dal pozzo, con carrucola, pala e carriola. La conferenza stampa presieduta dal presidente del Parco, Michele Lamacchia, è servita ad avere un quadro preciso di quanto è stato fatto e di quanto si potrà fare per mettere mano alla manutenzione periodica del territorio, che è quello di cui hanno bisogno, pozzi, cisterne, iazzi, masserie. E, spesso, serve solo rimuovere le radici di un pero selvatico o arbusti penetrati nella roccia o nel tufo o pulire canali, caditoie.



Occorre proseguire su questa strada per salvare il salvabile e intervenire, per quanto possibile, per rimediare ai guasti procurati dall’uomo e da progettualità aberranti.

C’è attenzione su questi temi da parte dell’assessore comunale alla cultura e ai Sassi, Tiziana D’Oppido, dal direttore Enrico De Capua, da Vito Santarcangelo responsabile naturalistico del Centro Studi di Parco dei Monaci oltre che dall’architetto Vincenzo Stella, naturalmente, che ha portato a termine il recupero della cisterna. L’auspicio è che si continui… Basta poco anche in termini di risorse e magari coinvolgendo e sensibilizzando i privati, proprietari di buona parte dei manufatti del patrimonio rurale e rupestre del Parco.



Il manufatto, che era di proprietà comunale, è stato recuperato con lavori durati 90 giorni e un investimento di 70.000 euro. La cisterna, realizzata tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento,ha riservato positive sorprese come il recupero della pavimentazione in chianche e il rifacimento delle colonnine superiori che costituiscono il tradizionale sistema di prelievo delle acque. La cisterna ha una capacità di conservazione delle acque pari a 400 metri cubi. I lavori sono consistiti nella rimozione degli arbusti che hanno compromesso la struttura, il recupero funzionale della cisterna con un ripristino dell’impermeabilità delle pareti. Sono state inoltre eseguite la ripulitura della parte superiore, l’integrazione di alcune parti mancanti e saranno realizzate le quattro colonnine in tufo per ripristinarne l’originario valore storico.