Recupero, riciclo e riuso a Carnevale con le scuole di Matera

Fosse stato per gli studenti sarebbero rimasti a giocare sul camposcuola fino a sera, tra coriandoli, trombette e quelle maschere multicolori costate…solo tanta passione, utilizzando materiali di scarto come carta, plastica, tessuti e altro, finiti nella filiera della raccolta differenziata ma che sono serviti per festeggiare il ‘Carnevale del riciclo. Una iniziativa promossa dal Comune di Matera, la Cosp Tecno Service che gestisce i servizi di igiene urbano nel subambito 1 e le scuole di diverso ordine e grado, che hanno contribuito e non poco alla buona riuscita di un evento giunto alla seconda edizione. Lo hanno fatto 2000 studenti, coordinati dagli insegnanti, anche loro in maschera per l’occasione, sfilando per gruppi tematici da viale Europa alla pista di atletica del campo scuola, dove era ad attenderli l’animazione musicale dei dj Diego e Skrezio.



Difficile tenere ”allineati e coperti” i ragazzi in quel grande spazio aperto, che merita maggiori attenzioni, visto che è dedicato (oltre che a Raffaele Duni) anche a uno sportivo della marcia come Primo Sinno. Ma oggi spazio ai protagonisti e ogni scuola ha lavorato davvero bene con il doppio obiettivo del riciclo e del sano divertimento, come hanno avuto modo di apprezzare il vice sindaco e assessore urbanistica e sport del Comune di Matera, Antonio Materdomini, l’assessore comunale all’ambiente, Massimiliano Amenta,al Turismo Tiziana D’Oppido, il responsabile del cantiere di Matera di Cosp, Donato Cifrese e il direttore di Cosp, Maurizio Tonnetti. Da Matera un esempio di buone pratiche, che può essere replicato altrove a cominciare dalle città dove la Cosp Tecno Service. i ragazzi delle scuole, oltre alle maschere, hanno curato le coreografie con canti e balli. Un plauso agli insegnanti, a direttori didattici e presidi per il lavoro svolto. E interessanti anche gli slogan o le filastrocche che hanno campeggiato su cartoncini e strisci. Una ci ha colpito per semplicità e sonorità: ” Giro girotondo, salva il mondo, salva la Terra, niente giù per terra…”.



I bimbi, i ragazzi lo hanno capito. Ora tocca agli adulti: riciclare è risparmiare, rispettare ambiente e natura. Servono campagne e prevenzione…Domani, al convegno all’Auditorium su decoro urbano, città pulita e sviluppo turistico, l’occasione per passare ai fatti.