Rapporto Ires Cgil sulle estrazioni con dibattito su “Un futuro sostenibile per la Val d’Agri”

Si intitola “Un futuro sostenibile per la Val d’Agri“ l’incontro promosso dalla Cgil di Potenza per affrontare con istituzioni e parti sociali lo scenario che si aprirà in Basilicata quando le estrazioni petrolifere si esauriranno. L’appuntamento è per mercoledì 19 marzo alle 9,30 al Centro sociale di Villa d’Agri. “Il dibattito -si spiega in una nota- sarà anticipato dalla presentazione del rapporto Ires Cgil sulla Val d’Agri a cura del direttore Ires Cgil, Riccardo Achilli, che offrirà una visione complessiva dell’assetto socio economico della Val d’Agri sulla base dei dati statistici esistenti per poi procedere a una simulazione della situazione territoriale del comprensorio nel caso in cui il Centri Oli Eni dovesse chiudere e le royalties destinate direttamente ai Comuni dovessero progressivamente esaurirsi. L’incontro promosso dalla Cgil ha l’obiettivo di analizzare i termini degli accordi fin qui intervenuti con le compagnie petrolifere, monitorarne gli effetti sulla riqualificazione della produzione e della forza lavoro attualmente impiegata tanto nelle attività estrattive che in quelle di supporto, iniziare ad immaginare che tipo di riconversione industriale ambientalmente sostenibile possa essere dispiegata in Val D’Agri. Dopo l’introduzione del segretario generale Cgil Potenza Vincenzo Esposito e la presentazione del rapporto con l’intervento di Riccardo Achilli, parteciperanno al dibattito Francesco Somma, presidente di Confindustria Basilicata; Francesco Cupparo, assessore alle Attività produttive della Regione Basilicata; Fernando Mega, segretario generale Cgil Basilicata; Marco Zipparri, sindaco di Marsicovetere; Laura Genovese, delegata Filctem Cgil Potenza; Maria Labriola, delegata Fiom Cgil Basilicata; Francesco Iannielli, segretario generale Filctem Cgil Potenza; Marco Falcinelli, segretario generale Filctem Cgil nazionale; Pino Gesmundo, segretario Cgil nazionale. Modererà la giornalista Mariapaola Vergallito.”

