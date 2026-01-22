Ragazzi, tocca a voi. Dalla tavola al compost ai prodotti della terra

Basta un po’ di buona volontà per fare un favore a noi stessi, evitando lo spreco di cibo (e questa è una amara realtà), alla natura che reclama ”fertilizzanti” genuini come quelli che possono venire dalla tavola. E il progetto ”da cibo a cibo” presentato a giornalisti e ai ragazzi che fanno parte del gruppo ” IIS Turi-Morra” che hanno cominciato a mettere in pratica quanto previsto dal progetto promosso dal gestore Consorzio nazionale servizi- Cosp Tecnoservice e dalla Provincia di Matera. E nel merito si tratta di un percorso di economia circolare e di sostenibilità che guarda lontano, a cominciare dalle abitudine alimentari dei ragazzi che dovrebbero ”consumare” i piatti della dieta mediterranea (spaziando da pasta, legumi, verdure, frutta e via elencando con le ricette della nonna) mettendo da parte ipercaloriche merendine e altre nefandezze della filiera fast food,pubblicizzate senza posa sui social e in tv. Mai mangiato ”la cialledda” o la ”ciambotta” che sono piatti semplici ma nutrienti della tradizione contadina e un pezzo di focaccia al pomodoro, rispetto ai dolciumi della prima colazione farciti di cioccolate e altre essenze plurigusto? Un passo alla volta.



Gli allievi dell’Istituto alberghiero ”Antonio Turi” e dell’Istituto tecnico Agrario ”Gaetano Briganti” hanno dato il ”La” per riempire le prime compostiere di umido, prelevate da Cosp Tecnoservice e la cosa sta prendendo piede. Così anche per gli Istituti professionali ”Isabella Morra” e ” Leonardo da Vinci” che fanno parte dell’IIS Turis Morra”,che hanno dato il proprio contributo , è il caso degli studenti del settore Industria e Artigianato per il made in Italy per creare una capsula collection ispirata alla ”cialledda’ e ragazze e ragazzi del settore moda del ”Morra” hanno creato abiti e accessori ispirati agli ingredienti di quel piatto: pane,uova, olive, olio e via condendo.



E un contributo a promuovere il progetto di economia circolare il presidente di Cosp Tecno Service, Danilo Valenti, il direttore della divisone ecologia di Cosp Tecno Service, Maurizio Tonnetti e Anna Lanza, referente della comunicazione di Cosp Tecno Service a Matera, la dirigente scolastica dell’Istituto Morra-Turi di Matera, Carmelina Gallipoli, dal prof Domenico Ferrara del ”Briganti” che ha fatto il punto sul progetto, dal presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, dall’assessore all’ambiente del Comune di Matera, Rocco Buccico e dal dirigente di Egrib Basilicata, Donato la Rocca. Un progetto interessante ”pilota” per la nostra Regione e che può e deve avere ricadute anche in famiglia e presso le attività commerciali della filiera alimentare e della ristorazione.Evitiamo gli sprechi. Aiutiamo la natura e noi stessi e comunicatelo ai ragazzi che incontrerete durante gli Open day.

