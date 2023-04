Raccolta rifiuti. Stop Il 1 maggio. Ma solo pannolini e pannoloni

Nei festivi contrassegnati con il colore rosso, come è riportato nel calendario, a cominciare dal 1 maggio- festa dei lavoratori- a Matera non sarà effettuato il servizio di raccolta differenziata rifiuti. La Cosp che si occupa di prelevare i mastelli e di raccogliere e smaltire il contenuto fa sapere, con un Avviso, che quel giorno saranno raccolti solo pannoloni e pannolini. Ma appuntatevi anche le altre date dei festivi con l’invito a fare il passaparola, anche un corretto conferimento e smaltimento della differenziata. Rispettare questa buona pratica significa ottenere un ottimo risultato e risparmiare sui costi, soprattutto se si tratta di ‘’indifferenziata’’. Prima di aprire il mastello assicuriamoci che se quel rifiuto è nel contenitore giusto. Se avete qualche dubbio informatevi e poi c’è il sito https://differenziatasubambitounomatera.it/ per saperne di più.



AVVISO

SI RICORDA A TUTTE LE UTENZE CHE NEI GIORNI DEL 1 MAGGIO,

2 GIUGNO, 2 LUGLIO, 15 AGOSTO, 25 DICEMBRE, IL SERVIZIO DI RACCOLTA NON SARA’ DISPONIBILE. NELLE STESSE DATE SARANNO CHIUSI I CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA.

N.B: NELLA GIORNATA DEL 1 MAGGIO 2023 SARA’ GARANTITA LA RACCOLTA DI PANNOLINI E PANNOLONI