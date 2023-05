Raccolta rifiuti. Per il 2 giugno questi i servizi garantiti

Il 2 giugno, festa della Repubblica, è una di quelle data segnate in rosso sul calendario- e note da tempo- nel quale il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Matera (subambito1) non verrà effettuato. Ma vengono garantite alcune priorità, come da calendario reso noto dalla Cosp, la società di gestione del servizio. Evitate, pertanto, di scendere i mastelli fuori dal portone e tenete conto che la raccolta riprenderà nei giorni indicati. Un appello al buon senso. Annotate quanto riportato e passate parola nel condominio, a parenti e amici delle modifiche ”temporanee” al servizio di raccolta rifiuti.