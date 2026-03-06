Raccolta rifiuti lunedì 9 marzo possibili disagi per sciopero Usi

A comunicarlo l’Amministrazione comunale di Matera che avverte i cittadini sui possibili disagi nella raccolta dei rifiuti lunedì 9 marzo. Se dovesse accadere i mastelli vanno riportati a casa. Saranno garantiti, comunque, i servizi minimi essenziali.
L’AVVISO
Si informa la cittadinanza che, a seguito della proclamazione dello sciopero generale nazionale del servizio di igiene pubblica urbana da parte della Confederazione sindacale USI (Unione Sindacale Italiana) per la giornata di lunedì 9 marzo 2026, potranno verificarsi disservizi nei servizi di raccolta dei rifiuti.
Si precisa, tuttavia, che, nel rispetto delle disposizioni di legge, anche in caso di adesione saranno garantiti i servizi minimi essenziali al fine di assicurare la continuità delle attività indispensabili.
Matera, 4 marzo 2026
