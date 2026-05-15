A comunicarlo il Comune di Matera in merito alla possibilità che possano verificarsi disservizi per l’annunciato sciopero della confederazione sindacale Usi, che coinvolgerà diverse categorie di lavoratori. Garantiti, comunque, i servizi minimi
L’AVVISO
Si informa la cittadinanza che, a seguito della proclamazione dello sciopero generale nazionale da parte della Confederazione sindacale USI (Unione Sindacale Italiana) per la giornata di lunedì 18 maggio 2026, potranno verificarsi disservizi nei servizi di raccolta dei rifiuti.
Si precisa, tuttavia, che, nel rispetto delle disposizioni di legge, anche in caso di adesione saranno garantiti i servizi minimi essenziali al fine di assicurare la continuità delle attività indispensabili.
Raccolta rifiuti. Lunedì 18 possibili disagi causa sciopero Unione sindacale
A comunicarlo il Comune di Matera in merito alla possibilità che possano verificarsi disservizi per l’annunciato sciopero della confederazione sindacale Usi, che coinvolgerà diverse categorie di lavoratori. Garantiti, comunque, i servizi minimi