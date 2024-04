Quello sperone di roccia nei Sassi va monitorato

Una fenditura evidente separa quel blocco di roccia a ridosso della balconata di via Madonna delle Virtù, nel Sasso Barisano, sul versante prospicente alla gravina di Sant’Agostino. E’ opportuno monitorarlo per evitare, quando la natura lo deciderà, che frani giù procurando danni. Quando la roccia si sposta c’è sempre la radice di una pianta o di un albero che fa da leva e smuove terreno e pietra. Forse l’albero soprastante, che ha aperto il muretto di tufo può aver contribuito ad aprire la fenditura, insieme all’azione della natura e del tempo.



E i segni dell’usura, ma anche del pericolo e del degrado, sono in altre zone del patrimonio dell’Umanità, che comprende anche vari siti rupestri del comprensorio. Ritorniamo al problema di sempre : manca quella manutenzione del territorio che va assicurata con programmazione e risorse. Ma ci si balocca,purtroppo, con le digitalizzazioni e i percorsi immersivi, che non contribuiscono a salvare la memoria dei luoghi.

LA ZONA DEL BARISANO