Ormai quel luogo, quello iazzo – che ha un nome dal suono onomatopeico- è entrato nel cuore e negli occhi dei materani che guardano avanti affinchè non lasciamo indietro,e per sempre, quello che la natura nel solco degli anni ci ha tramandato. Zio Rocco, e non era la prima volta, ha lanciato l’allarme sulla precarietà di quello sperone di roccia a ridosso dell’ovile che dal versante del Casalnuovo guarda alla gravina. Un luogo di straordinaria e aspra bellezza che va salvaguardato, prima che sia troppo tardi.