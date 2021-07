La segnalazione fu fatta e con tanto di attestazione dei vigili urbani, ma finora quel fusto di amianto al borgo La Martella non è stato ancora rimosso. Sull’argomento ritorna il comitato Ludovico Quaroni con una nota a tutto tondo inviata dal presidente Tommaso Martinelli a Comune, Asm e Arpab che sollecita la soluzione del problema. Questione nota. Si provveda.

LA NOTA DEL COMITATO

Prot n. 4/2021

Matera lì 27.07.2021

Alla cortese attenzione

Signor Sindaco del Comune di Matera

Dottor Domenico Bennardi

segreteria.sindaco@comune.mt.it

Dirigente Igiene e Ambiente

Comune di Matera

Ing. Giuseppe Gaudiano

gaudiano.giuseppe@comune.mt.it

Sig. Assessore ambiente

Comune di Matera

Dott.ssa Lucia Summa

ufficioambienteesostenibilità@comune.mt.it

Comandante Polizia Locale

Comune di Matera

Dr. Paolo Milillo

Poliziaambientale@comune.mt.it

Signor Direttore Generale Arpab

Potenza

Dottor Antonio Tisci

antonio.tisci@arpab.it

Direttore Dipartimento Prevenzione

Salute Umana ASM Matera

Ing. Nicola Sannicola

Nicola.sannicola@asmbasilicata.it

e, p.c. Sua Eccellenza il Signor

Prefetto di Matera

Dr. Rinaldo Argentieri

prefettura.matera@interno.it

COMITATO DI QUARTIERE “QUARONI DEL BORGO LA MARTELLA”

Largo Cimabue 1/b, B.go La Martella Matera — comitatoquaroni@gmail.com

Presidente Tommaso Martinelli 3208388551



Oggetto: Richiesta rimozione manufatto in amianto allocato in Via Tagliamento n. 39

del Borgo La Martella di Matera.

Il sottoscritto Martinelli Tommaso in qualità di Presidente del Comitato di

quartiere Quaroni del Borgo La Martella di Matera comunica alle SS.LL. che in Via

Tagliamento n.39, antistante l’esercizio artigianale/commerciale di panificazione,

verte in stato di abbandono un manufatto di cemento amianto di forma cilindrica,

delle dimensioni di 80 cm. di altezza e 70 di diametro in palese stato di degrado,

potenzialmente pericoloso per la salute pubblica.

Dalla documentazione fotografica che si allega si riscontra che sul manufatto è stato

affisso un cartello con la dicitura “ Polizia Locale – Attenzione presenza amianto”.

Il Signor Giovanni Desimmeo, titolare dell’attività di panificazione, asserisce di aver

segnalato tale situazione oltre due anni fa e nulla è stato fatto.

Al fine di rimuovere la situazione di pericolo per la salute dei cittadini del

borgo e non solo, si invitano le SS.LL. a disporre con l’urgenza del caso , l’intervento

di rimozione e di bonifica del sito dalla presenza del manufatto in amianto.

Ringraziando sin d’ora per l’impegno che le SS.LL. andranno a spendere, il

sottoscritto distintamente saluta..

Per il Comitato Quaroni del Borgo La Martella

Il Presidente

Tommaso Martinelli