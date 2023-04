Quel “cielo blu” per Matera apprezzato a Vienna…

…ma finora inattuato nella Città dei Sassi. E la cosa non ci meraviglia più di tanto, come accaduto per altri progetti innovativi, interessanti e di considerazione internazionale ( le tre ”i” ci stanno tutte) che continuano a restare nel cassetto delle opportunità mancate, preferendo piuttosto la consolidata prassi dell’ennesima costruzione di edifici per alimentare la rendita abitativa. Magari con proposte di varianti, permute, che ogni tanto premono sotto il cielo stellato.. Politica e ironia a parte il progetto di Oasi Science Center, presentato il 21 giugno 2022 in Casa Cava- come ci ricorda l’architetto materano, Angelo Stagno, che risiede e lavora a Vienna- continua a destare attenzione dalle sue parti tra i progettisti e gli studiosi della coop Himmelblau (cieloblu) che si sofferma con un ampio servizio sull’Oasi Science center e sui contenuti archiettonici e funzionali legato al tema attualissimo dell’energia verde. Non sappiamo se l’attenzione austriaca avrà ricadute anche su Matera. I limiti del pensiero operativo restano sotto un cielo stellato, racchiuso in un cassetto, proprio come nel romanzo di Archibald Joseph Cronin ” E le stelle stanno a guardare…”

OASI SCIENCE CENTER: UN MODELLO PER IL DESIGN SOSTENIBILE IN ITALIA

UNO SPAZIO PER LA RICERCA SULL’ENERGIA VERDE

L’obiettivo finale del progetto è quello di creare un centro di innovazione per la ricerca sulla natura e la sostenibilità nella parte alta del Parco Nazionale della Murgia. Sarà un’importante icona moderna per il design sostenibile nella regione, plasmando un nuovo modo di affrontare l’ambiente. L'”Oasis Science Center” costituirà una nuova e vitale porta d’accesso alla regione, aprendola al mondo esterno e fornendo un modello per il futuro sviluppo scientifico.

