Ormai in giro sono rimasti solo i cassonetti per la raccolta di indumenti usati, scarpe, borse e quelli per la raccolta degli oli esausti, che andrebbero svuotati con maggior frequenza. E hanno una funzione ben precisa. Il resto va differenziato nei mastelli domestici o condominiali, in base al calendario ormai diffuso e arcinoto del subambito 1 del quale Matera fa parte. Sembra scontato.

E,invece, i maleducati non sono una specie in estinzione, purtroppo. Quanto segnalato in via Umbria al rione Piccianello è prassi ricorrente. L’assessorato all’igiene urbana, guidato dall’assessora Lucia Summa e gli operatori del servizio, hanno raccolto in tempo reale la segnalazione e provveduto a pulire la zona, come da fotografia in calce all’articolo.

Ma poco prima era uno sconcio con gli indumenti sparpagliati da ignoti per la cernita…e con il rischio che qualcuno si faccia male , nonostante l’avvertenza sia riportata in ‘italiano” sull’imboccatura del cassonetto.



Agli indumenti si aggiungono le buste dei rifiuti, qualche ingombrante e resti di cibo che creano il presupposto delle catena alimentare a ridosso di un’area incolta. Appello al buon senso. Ma serve attivare una campagna reale e virtuale, dallo spikeraggio se occorre ai social, per sensibilizzare quanti utilizzano gli spazi pubblici come pattumiera.

E poi le telecamere…Ottimo deterrente. Anche se sono ancora poche.