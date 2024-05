Quei cartelli nei Sassi… Un invito a decoro e senso civico

Come al solito precisiamo che zozzoni e maleducati, che non raccolgono le deiezioni di Fido, sono una minoranza e che occorrono campagne di sensibilizzazione e sanzioni contro i ”duri di comprendonio” per invertire la rotta. Ma si continua a ignorare la questione e il Comune di Matera, è un dato oggettivo, finora su questo tema non ha fatto assolutamente nulla… L’ ispettore ambientale volontario che affiancherà la Polizia Locale, in servizi dedicati, quando arriverà’. Chissà. Il problema c’è e resta, purtroppo. Noi insistiamo, come hanno fatto i cittadini di vico San Leonardo, nel Sasso Caveoso che hanno affisso una serie di cartelli , con un disegnino e una scritta in rosso, che invitano i ”maleducati” a tenere puliti luoghi: ”Il vico è di tutti. Il cane è tuo -riporta il cartello.Raccogli le sue deiezioni. Non per favore ma per educazione e civico”. Basta poco…tanto più che in quel di passaggio da via Casalnuovo al Caveoso presenta una edicola votiva che raffigura un quadro dedicato a Maria Santissima della Croce”. Oltre all’avviso anche una preghiera:non sporcate quei luoghi. Qui e in altre zone della città.

