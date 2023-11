Quanti ”zozzoni” all’opera sotto i ponti di contrada Pantano

Ci risiamo: sacchi, sacchetti, scatole, scarti, e altro ancora…Maleducazione e degrado con abbandono di rifiuti sotto i ponti ,lungo la strada che costeggia il cimitero di contrada Pantano e che porta a quella che conduce all’Istituto Agrario. A segnalarcelo, ancora una volta è zio Rocco Castellano nella ricorrenza di Ognissanti, e con una preghiera particolare a san Francesco d’Assisi, autore del cantico delle Creature e protettore dell’Ambiente. Un’altra a Santa Ramazza(non esiste, ma la nominiamo sul campo) per far rimuovere i rifiuti in attesa di una ”campagna ” di sensibilizzazione che continuiamo ad aspettare. E ci aggiungiamo ”Santa Pizzica” per sanzionare maleducati e sciagurati. Ma qui ci vuole anche l’apporto di altre due Sante: Fortuna e Costanza…