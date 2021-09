I pannelli, collocati nel 2007 su iniziativa della Provincia di Matera, si notano in alcuni punti del centro (via Ridola) o in via Fiorentini (al Sax Barisano) e ricordano che il falco grillaio (nome scientifico Falco Naumanni) puo’ nidificare sui tetti delle case dove sono collocati i quelle piccole alcove lignee. A suo tempo, grazie a un progetto Life Natura ”Rapaci lucani”, promosso da Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comuni di Matera e Montescaglioso ed Ente Parco della Murgia Materana (che ha come simbolo proprio il falco grillaio) vennero collocate su tetti e terrazzi su edifici pubblici e privati, nei centri storici, di Matera e Montescaglioso, 400 casette in legno e altre 1600 a disposizione di imprese edili e cittadini per successive installazioni. Fu una iniziativa che contribuì a sopperire alla chiusura di fessure e di ambienti ideali, gli spazi sotto le tegole dei tetti, seguiti a lavori di ristrutturazione delle coperture. E da allora coibentazioni e ristrutturazioni si sono susseguite senza posa, con interventi di diversa tipologia e risultati. Ma i nidi lignei a ”occhio nudo” sono diminuiti o rimossi. Quanti ne sono rimasti? Andrebbe fatto un censimento. Quel progetto, attivato durante la gestione dell’assessore Francesco Labriola, è cessato da tempo. Giriamo la proposta richiesta agli eredi e protagonisti di quella esperienza, affinchè provvedano.



Quanto al simpatico falchetto che torna in primavera si è adattato seguendo il proprio istinto. Ma tocca a Matera e a Montescaglioso ripristinare condizioni di concreta sostenibilità, mettendo da parte la filiera di parole e slogan spesso strumentali e senza senso che spaziano da resilienza a smart, slow a “transizione” ambientale ed energetica. Altro affare sostenibile e digitale? Per i nostri falchetti serve poco. A cominciare dal buon senso e dal rispetto per l’ambiente. Ma nei fatti…