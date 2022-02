Quel villoso cane pastore bianco, chiamato liberamente di razza maremmana o abruzzese, ma di fatto presente un po’ ovunque lungo la dorsale appenninica, è il paladino di mandrie e greggi lungo i tratturi del passato o di oggi, alcuni passati in parte di mano tra silenzi usucapiti, colpi di aratri e recinzioni improvvisate. Lui, però, a volte con il collare borchiato per evitare eventuali attacchi dei lupi, c’è sempre ed è approdato anche in città, tra gli animali di affezione. E merita di starci rispetto ai tanti colleghi di taglia piccola, ma che hanno costi da pedigree. La foto scattata da ”zio” Rocco Castellano, nel territorio di borgo Venusio, è un invito a quanti non ci hanno pensato ma sono legati, almeno a parole, alla valorizzazione delle risorse del territorio a tenere in considerazione il ”nostro’ cane pastore. Per alcuni è il ” san Bernardo” della Murgia. E meriterebbe di far parte, con il falco grillaio, dell’emblema dell’Ente Parco. Suggerimenti a parte il simpatico maremmano fa parte a pieno titolo dell’habitat rupestre e del circuito di masserie, casali e jazzi che dall’Appennino raggiungono la Murgia. Un pezzo di storia che viene dal passato, che va conosciuto, tutelato e adottato…