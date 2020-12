Le nozze con i fichi secchi si possono anche fare, ma bisogna accontentarsi delle briciole… Ed è arcinoto dall’inizio, dalla campagna elettorale, con la patata bollente dell’avvio del servizio alla Amministrazione comunale che vincerà- quella guidata da tre mesi da Domenico Bennardi- che i nodi sarebbero venuti al pettine. E così accanto agli aspetti organizzativi, come da capitolato da appalto del subambito 1 con Matera capofila, si aggiungono quelli di uomini e mezzi, dell’assenza di una adeguata campagna di informazione a causa della epidemia da covid 19 e di interventi da ‘voce grossa’ per imprimere una svolta. Ma per farlo occorre avere risorse umane e volontà e possibilità per farlo. E’ il cane che si morde la coda. Antonio Serravezza da Agna e dintorni segnala il degrado delle periferie, dall’abbandono dei rifiuti al fogliame che occlude i tombini. Le segnalazioni con le APP restano sui social, ma la musica non cambia. Una svolta all’Epifania? Chissa…

LA RICHIESTA DI SERRAVEZZA

Manca una manciata di giorni per trovarci nel nuovo anno e per non dimenticarci che abbiamo una nuova amministrazione e un nuovo e giovane sindaco che il prossimo mese compirà i suoi primi giorni per il suo mandato. Dobbiamo essere chiari e sinceri il nuovo sindaco lo abbiamo visto molto in tv e mai nelle periferie così come aveva annunciato durante la sua campagna elettorale.



Siamo al paradosso, con l’inizio del servizio di raccolta differenziata molte strade di Matera continuano ad essere sporcate dai rifiuti. Le piogge degli ultimi giorni mostrano, sempre di più, una città sporca, con immondizia di tutti i tipi trascinata dall’acqua per le strade. Certamente non stiamo parlando del centro città ma delle vie delle periferie. Apparentemente le vie del centro città sembrano pulite, salvo, appunto quanto trasportato dal maltempo. Ma se l’attenzione si sposta dalle vie principali anche solo di pochi metri, tutto cambia. I soliti cumuli di immondizia depositata illegalmente vengono a formarsi ai bordi delle strade.Cumuli di foglie sui marciapiedi, sacchetti della spazzatura abbandonati ai bordi delle strade assieme a mascherine anti covid cicche di sigarette, bottiglie di plastica, lattine e quant’altro (fazzolettini e preservativi in alcune zone periferiche).

Non parliamo dei tombini di scolo delle acque piovane intasati dalla terra di anni di mancata manutenzione.

A nulla finora sono valse le segnalazioni di innumerevoli cittadini per questo. Vista la gravità dello stato delle cose e i rischi che ne conseguono per l’igiene, la sanità e la sicurezza pubblica, nel caso che l’amministrazione comunale non recepisca questo ennesimo appello saremo costretti e rivolgerci al Prefetto.