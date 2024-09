Puliamo il mondo ad Agna, con i piccoli cigni di Legambiente

E la presenza di nuove leve accanto ai veterani , con sacchetti e guanti, è stato il dato positivo della giornata di pulizia di ambienti degradati che ha visto i volontari di Legambiente dimostrare sul campo, come bastino buon senso e impegno per tenere pulito il mondo. Si tratta di continuare con l’avvio di campagne di sensibilizzazione per evitare di sporcare e di contribuire in maniera costruttiva alla raccolta differenziata, modificando abitudini e combattendo quella maleducazione ricorrente che richiede l’impegno di tutti: Comune, associazioni, cittadini, azienda impegnata nella raccolta di rifiuti e via elencando. E quando la maleducazione imperversa e allora servono sanzioni. A patto che si sia conseguenziali, ricordando la frase del grande timoniere Mao Tze Tung : punirne uno per educarne 100. Ma ci aggiungiamo anche la massima popolare : ”l’occhio del padrone ingrassa il cavallo…” Valide entrambe. L’iniziativa di Legambiente, di domenica 22 settembre, era finalizzata anche a sollecitare la soluzione del mancato inserimento del tratto locale della via Appia ( da Altamura a Santeramo in colle, da Matera a Laterza a Castellaneta) escluso dal riconoscimento effettuato a New Delhi ( India) insieme a due tratti laziali. Sull’argomento è intervenuto il sindaco Domenico Bennardi, che non ha aggiunto di molto a quanto già esposto in precedenti servizi https://giornalemio.it/cronaca/puliamo-il-mondo-ad-agna-sperando-di-recuperare-la-via-appia/. Non resta che attendere il nuovo ministro, dopo le rassicurazioni dell’ex Gennaro Sangiuliano. Attendiamo che il Ministero rimedi, con competenza e attenzione, a quanto accaduto e con diverse responsabilità. Tempi brevi? L’anno prossimo. Procedure, revisioni e ravvedimenti non sono lungo la via Appia, ma in quello che l’Italia scriverà all’Unesco per inserire i ‘tre tronchi” mancati. E solo dopo festeggiamenti e selfies.