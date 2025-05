Puliamo e rispettiamo il Parco…da ripetere e con i ‘’visitatori’’

E certo. I volontari hanno dato l’esempio ma, più avanti, cittadini e turisti devono imitarli perché quel polmone verde del rupestre va tutelato e rispettato. Sabato 17 maggio è stata la prima tappa di questo percorso e la rimozione del ‘’degrado’’ ha dato buoni risultati Bottigliette in vetro e plastica , lattine, mozziconi di sigarette, qualche scarpa dimenticata… dai visitatori, lungo i percorsi del Parco della Murgia materana, sono alcune delle tipologie di rifiuti raccolte oggi a Matera dai volontari delle associazioni Anpana, Club Alpino italiano ‘’Falco Naumanni’, Gruppo Volontari per l’ambiente, Italia Nostra, Uisp e Legambiente circolo di Matera nell’ambito dell’iniziativa‘’ Puliamo il Parco, con una passeggiata ecologica a Murgia Timone’ .



L’evento, promosso dall’Ente Parco della Murgia materana, è finalizzato-ha detto il presidente Giovanni Mianulli- ad accrescere la sensibilità dei visitatori e il rispetto verso l’habitat rupestre che, insieme ai rioni Sassi, sono patrimonio dell’Unesco dal 1993. Gli interventi hanno riguardato, con l’apporto di escursionisti esperti, il sentiero 406 che attraverso la passerella in legno sul torrente Gravina collega i rioni Sassi al Parco e il pianoro panoramico di Murgia Timone. Il gruppi di volontari si sono ritrovati a Porta Pistola, in via Largo Madonna delle Virtù, e al centro visite ” Mario Tommaselli’ di Jazzo Gattini, dove hanno ricevuto l’occorrente per la raccolta dei rifiuti e un sacca contenente una borraccia, una maglietta bianca e una cartina del Parco