Le calamità naturali o altra tipologia di emergenza sono dietro l’angolo e occorre essere sempre ”all’erta” per intervenire di conseguenza, attivando tutte le misure di prevenzione, sensibilizzazione e programmazione per evitare danni alle popolazioni e al territorio.Meglio allora attivare uno strumento di coordinamento permanente per evitare problemi, come la ”conferenza” che vedrà collaborare insieme Prefettura di Matera, Regione Basilicata e Comuni. E quanto è stato deciso al termine di un incontro che il Prefetto Sante Copponi ha avuto con rappresentanti istituzionali della Protezione Civile e della Regione Basilicata.



LA NOTA DELLA PREFETTURA

Il Prefetto di Matera, Dott. Sante Copponi, ha incontrato in data odierna il Dirigente dell’Ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata e il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale per un esame approfondito delle tematiche di protezione civile, al termine del quale si è condiviso di svolgere una serie di attività volte a rafforzare il Sistema di Protezione Civile Provinciale, in termini di efficacia e rapidità di risposte degli interventi di prevenzione, soccorso e assistenza della popolazione, al verificarsi di emergenze sul territorio provinciale.

Attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico permanente, si procederà all’elaborazione del Piano Provinciale di Protezione Civile, all’effettuazione di esercitazioni e approfondimenti di tematiche specifiche.

Al termine dell’incontro il Prefetto di Matera e i rappresentanti della Regione hanno tenuto una riunione in videoconferenza con i Sindaci dei Comuni della provincia, nel corso del quale sono state esaminate la procedure di allertamento e quelle di vigilanza delle aree interessate da dissesto idrogeologico.

I Sindaci hanno segnalato le diverse situazioni di criticità per la presenza di numerosi dissesti idrogeologici sul territorio e problematiche di carattere idraulico, richiedendo interventi urgenti di bonifica delle aree dissestate.

Nel corso dell’incontro si è deciso di dar vita ad una conferenza permanente tra Prefettura di Matera, Regione Basilicata e Comuni, volta a definire una strategia di intervento con l’indicazione delle priorità che, di volta in volta, saranno segnalate alle autorità regionali, provinciali e comunali, competenti all’attivazione degli interventi.

Il Prefetto si è impegnato a convocare specifici tavoli tecnici per la risoluzione delle problematiche segnalate dai Comuni.

Matera, 30 novembre 2021