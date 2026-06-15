Protezione Civile a Matera. Campo scuola al rione Agna per 30 ragazzi

Formare e informarsi, conoscere il territorio, le buone pratiche nel caso di calamità, emergenze e coinvolgere i giovani è senz’altro un investimento importante a tutela dell’ambiente. Così Matera da oggi e fino al 20 giugno 2026 ospita il Campo Scuola “Bene Comune e Protezione Civile – Vivere Bene Insieme”, iniziativa promossa dal Gruppo Volontari per l’Ambiente nell’ambito del programma nazionale “Anch’io sono la Protezione Civile”, realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il sostegno della Regione Basilicata. Il progetto coinvolge circa 30 ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni in un percorso educativo dedicato alla cultura della prevenzione, alla conoscenza del territorio, alla tutela dell’ambiente, al volontariato e alla cura del Bene Comune.

Per sei giorni i partecipanti vivranno un’esperienza immersiva all’insegna della formazione, della condivisione e della cittadinanza attiva attraverso laboratori, visite sul territorio, incontri istituzionali, attività all’aperto ed esercitazioni dedicate alla Protezione Civile.

Il tema scelto per questa edizione nasce dalla convinzione che la sicurezza delle comunità dipenda non solo dalla capacità di intervenire nelle emergenze, ma anche dalla conoscenza del territorio, dal rispetto degli spazi condivisi e dalla partecipazione responsabile alla vita collettiva.

L’impianto pedagogico del campo scuola è stato sviluppato da Maria Dora Ferretti, volontaria del Gruppo Volontari per l’Ambiente e componente della Società Filosofica Italiana – Sezione di Macerata, attraverso un percorso interdisciplinare che integra educazione civica, cultura della prevenzione, tutela del territorio e cura del Bene Comune.



Tra i principali referenti delle attività formative vi sarà inoltre Pio Acito, fondatore del Gruppo Volontari per l’Ambiente e disaster manager, che accompagnerà i ragazzi nell’approfondimento dei temi della Protezione Civile attraverso attività dedicate al rischio sismico e al rischio idrogeologico, con simulazioni ed esperienze dirette sul territorio.

Il programma prevede attività dedicate alla conoscenza delle gravine materane, alla prevenzione degli incendi boschivi, alla raccolta differenziata, alla cura degli spazi pubblici e alla scoperta del funzionamento del sistema locale di Protezione Civile. Particolare rilievo avrà la visita al Comune di Matera per conoscere il Piano Comunale di Protezione Civile, il ruolo del Centro Operativo Comunale e le attività svolte dagli amministratori e dai tecnici impegnati nella tutela della sicurezza della popolazione.

I ragazzi saranno inoltre coinvolti in percorsi di conoscenza del quartiere Agna – Agna Le Piane e nella visita al Casino Padula, luogo significativo della memoria e dell’identità della comunità locale, scelto come esempio concreto di bene condiviso da conoscere, rispettare e valorizzare.

Il campo scuola rappresenta anche un’importante occasione di crescita personale attraverso il pernottamento in tenda, la collaborazione tra pari e la condivisione delle responsabilità quotidiane, elementi fondamentali per sviluppare autonomia, spirito di squadra e senso di appartenenza alla comunità.

La realizzazione dell’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di numerose realtà istituzionali, associative e professionali che hanno scelto di mettere a disposizione competenze, tempo ed esperienza al servizio dei giovani partecipanti.

In un comunicato stampa, il Gruppo Volontari per l’Ambiente rivolge un sentito ringraziamento al Dipartimento della Protezione Civile e alla Regione Basilicata per il sostegno al programma “Anch’io sono la Protezione Civile”.

Un particolare ringraziamento va al DSE Fic Basilicata e Unione Cuochi Lucani che hanno scelto di affiancare il progetto mettendo a disposizione competenze e professionalità al servizio dei ragazzi. Nell’ambito di questa collaborazione si ringrazia in particolare lo chef Giuseppe Carbone, che curerà la preparazione dei pasti durante tutta la durata del campo scuola.

Sincera gratitudine va alla Società Filosofica Italiana – Sezione di Potenza per il patrocinio concesso all’iniziativa e per il contributo culturale offerto al progetto. Si ringraziano inoltre Ina Macaione, docente del NatureCityLAB del DIUSS dell’Università degli Studi della Basilicata, per i laboratori dedicati alla cura dello spazio pubblico, e NatureCityLAB, fondato da Armando Sichenze, per il contributo alla costruzione del percorso educativo.



Un ringraziamento speciale è rivolto a Elisa D’Alessio che condurrà il laboratorio “La Terra: la comunità dei viventi”, dedicato alla relazione tra esseri umani, ambiente e forme di vita.

Fondamentale sarà inoltre la collaborazione dei volontari del Comitato di Quartiere Agna – Agna Le Piane, che accompagneranno i ragazzi nella scoperta del quartiere e del territorio.

Un sentito ringraziamento va al Comune di Matera per il patrocinio concesso all’iniziativa e per la collaborazione istituzionale assicurata attraverso gli uffici comunali e il personale coinvolto nelle attività educative del campo scuola.

Un ringraziamento particolare va inoltre agli uffici comunali competenti in materia di ambiente e verde pubblico, che hanno collaborato all’individuazione di giovani alberature messe recentemente a dimora sul territorio cittadino. Nell’ambito del campo scuola, i ragazzi saranno coinvolti in un’attività simbolica di adozione e cura degli alberi, impegnandosi a seguirne la crescita anche dopo la conclusione dell’esperienza, attraverso semplici azioni di monitoraggio e irrigazione.

Il Gruppo Volontari per l’Ambiente desidera infine ringraziare tutti i propri volontari che, esclusivamente a titolo gratuito e con autentico spirito di servizio, garantiranno il corretto svolgimento delle attività educative, organizzative e logistiche previste dal campo scuola.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, volontariato, mondo della cultura, professionisti e cittadini, uniti dall’obiettivo comune di formare giovani più consapevoli, responsabili e attenti alla tutela del territorio e della comunità.