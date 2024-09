Pronto intervento: Campetto calcio di Spine Bianche ripulito.

Ci eravamo fatti interpreti sabato pomeriggio, 31 agosto, di una richiesta venuta da un gruppetto di piccoli calciatori incontrati al rione Spine Bianche( che i materani chiamano ” Bottiglione” dal nome dell’impresa Buttiglione che l’aveva costruito) mentre giocavano all’interno del campetto di calcio dedicato al grande portiere materano Franco Mancini, scomparso nel 2012 all’età di 43 anni. E i piccoli ci avevano fatto notare lo stato di degrado di quello spazio, con di plastica e altri rifiuti ammassati dietro alle porte e in altri angoli.



E così abbiamo segnalato prontamente quel disagio e quella richiesta all’assessore comunale all’Ambiente Massimiliano Amenta, girandogli delle foto. L’amministratore , a sua volta, ha subito annotato e contattato la Cosp Tecnoservice per gli interventi del caso. Cosa fatta a stretto giro già nella giornata di domenica 1 settembre. Operatori ecologici al lavoro e campetto e pertinenze ripuliti dai rifiuti. Ottimo lavoro, con l’auspicio dei minicalciatori e dei residenti che quel piccolo impianto possa essere monitorato e gestito, per evitare forme di degrado come quel buco nella recinzione che è accanto alla porta di ingresso. Incombenza che dovrà coinvolgere altri assessori dallo sport all’arredo urbano.