Pronti? N*Stories ad Altamura con il Vagabondo

A piedi, in bici, nel bosco, in piazza per fare e parlare di turismo sostenibile come è nella tradizione delle attività de ”Il Vagabondo” e di quanti, come Sergio Fadini, fanno camminare…piedi e testa. Si comincia da venerdì 15, come da programma, e con un progetto in itinere che riguarda un Premio per il turismo sostenibile.
IL COMUNICATO STAMPA
Mancano pochi giorni all’avvio del terzo dei quattro appuntamenti della
decima edizione di N*Stories!
Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, ad 📍#Altamura (e dintorni 😉)
Mentre proseguiranno i laboratori con le scuole per il progetto “L’arte del narrare i territori” e continuerà l’elaborazione di un Premio per il turismo sostenibile insieme a voci importanti del settore, prendete nota di questi appuntamenti 👇:
🔸Venerdì 15 maggio
🕖Alle 19:00
📍Agorateca, Biblioteca di Comunità
“Incontri con i viaggiatori”
Parleremo di cicloturismo, cammini, territori da percorrere e da raccontare. Insieme a Roberto Guido, giornalista e cicloesploratore, Ezio Spano, guida AIGAE, e Sante Ferrulli di ORME bike-Altamura.
A seguire degustazione di prodotti tipici.
Ingresso libero.
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🔸Sabato 16 maggio
🕖Alle 17:00
📍Altamura
Apulia Heritage Games
Gioco urbano in collaborazione con WeRoad
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🔸Domenica 17 maggio
🕖Alle 9:00
📍Foresta Mercadante (Cassano delle Murge)
🌿Alla scoperta del territorio. Escursione alla Foresta Mercadante e degustazione finale presso Baby Dicecca.
Domenica mattina faremo insieme un percorso all’interno della Foresta Mercadante e, a conclusione, ci aspetta una degustazione presso Baby Dicecca.
🚶L’escursione è curata da Omìni di Pietra e saremo accompagnati da Ezio Spano, guida ambientale escursionistica #AIGAE.
📍Come partecipare
• tutti i dettagli verranno comunicati agli iscritti
🛣️Il percorso
• circa 6 km
• livello escursionistico (E) adatto a tutti
• durata: 3 ore
• rientro previsto prima di pranzo
📲Posti limitati (max 20 partecipanti)
Prenotazione obbligatoria: 320 6899346 (WhatsApp)
🎟️ Contributo 5€
Qui il programma completo 👇
https://www.festivalnstories.it/nstories26maggio/
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Pronti? N*Stories ad Altamura con il Vagabondo
A piedi, in bici, nel bosco, in piazza per fare e parlare di turismo sostenibile come è nella tradizione delle attività de ”Il Vagabondo” e di quanti, come Sergio Fadini, fanno camminare…piedi e testa. Si comincia da venerdì 15, come da programma, e con un progetto in itinere che riguarda un Premio per il turismo sostenibile.