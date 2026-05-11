Pronti? N*Stories ad Altamura con il Vagabondo

A piedi, in bici, nel bosco, in piazza per fare e parlare di turismo sostenibile come è nella tradizione delle attività de ”Il Vagabondo” e di quanti, come Sergio Fadini, fanno camminare…piedi e testa. Si comincia da venerdì 15, come da programma, e con un progetto in itinere che riguarda un Premio per il turismo sostenibile.

IL COMUNICATO STAMPA

Mancano pochi giorni all’avvio del terzo dei quattro appuntamenti della

decima edizione di N*Stories!

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, ad 📍#Altamura (e dintorni 😉)

Mentre proseguiranno i laboratori con le scuole per il progetto “L’arte del narrare i territori” e continuerà l’elaborazione di un Premio per il turismo sostenibile insieme a voci importanti del settore, prendete nota di questi appuntamenti 👇:



🔸Venerdì 15 maggio

🕖Alle 19:00

📍Agorateca, Biblioteca di Comunità

“Incontri con i viaggiatori”

Parleremo di cicloturismo, cammini, territori da percorrere e da raccontare. Insieme a Roberto Guido, giornalista e cicloesploratore, Ezio Spano, guida AIGAE, e Sante Ferrulli di ORME bike-Altamura.

A seguire degustazione di prodotti tipici.

Ingresso libero.

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🔸Sabato 16 maggio

🕖Alle 17:00

📍Altamura

Apulia Heritage Games

Gioco urbano in collaborazione con WeRoad

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🔸Domenica 17 maggio

🕖Alle 9:00

📍Foresta Mercadante (Cassano delle Murge)

🌿Alla scoperta del territorio. Escursione alla Foresta Mercadante e degustazione finale presso Baby Dicecca.

Domenica mattina faremo insieme un percorso all’interno della Foresta Mercadante e, a conclusione, ci aspetta una degustazione presso Baby Dicecca.

🚶L’escursione è curata da Omìni di Pietra e saremo accompagnati da Ezio Spano, guida ambientale escursionistica #AIGAE.

📍Come partecipare

• tutti i dettagli verranno comunicati agli iscritti

🛣️Il percorso

• circa 6 km

• livello escursionistico (E) adatto a tutti

• durata: 3 ore

• rientro previsto prima di pranzo

📲Posti limitati (max 20 partecipanti)

Prenotazione obbligatoria: 320 6899346 (WhatsApp)

🎟️ Contributo 5€

Qui il programma completo 👇

https://www.festivalnstories.it/nstories26maggio/

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