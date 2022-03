Anche in caso di pioggia escursione nella città sotterranea confermata, trattandosi di un percorso che raggiungerà il suggestivo percorso di Matera Sum. Una delle tappe della capitale europea della cultura 2019 che andrebbe valorizzata per un itinerario virtuoso, che potrebbe portare valore aggiunto all’offerta turistica locale se ci fossero lungimiranza e organizzazione. Una valigia da riempire…come abbiamo scritto in altro servizio. Domani, 20 marzo, gli amici della pagina social Sei di Matera se scenderanno nel grande ipogeo. Antonio Serravezza chiama tutti all’adunata…



SDMS…APPUNTAMENTO PER DOMENICA 20 MARZO ALLE ORE 10:00 IN PIAZZA VITTORIO VENETO.

– UNA CITTÀ SOTTO I SASSI –

– visita agli ipogei di Matera Sum , alla scoperta di un vasto ipogeo nel cuore della città. Un percorso lungo un chilometro e mezzo ad una profondità di 25 metri, a due passi dalla piazza principale di Matera.

– racconto della Matera sotterranea.

– passeggiata nel centro storico.

– visita agli ipogei del “San Giorgio” , nel Sasso Barisano, tra cisterne, neviere e grotte medievali. Il tour sarà gestito grazie alla collaborazione della guida ufficiale di Enzo Montemurro.

Contributo di cinque euro.

I partecipanti dovranno mostrare il proprio greenpass all’entrata dei luoghi al chiuso e mantenere le distanze interpersonali naturalmente con mascherina FFP2.

Per partecipare basta confermare sotto questo post entro domani sera.