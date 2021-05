L’Ente Parco della Murgia Materana e il Comune di Montescaglioso, rispettivamente promotore e capofila del progetto “Verso Matera-Magna Grecia-via della Transumanza, via del Sale e via Francigena”, esprimono soddisfazione per l’approvazione del progetto, finanziato dal “Programma di Azione e Coesione (PAC)” complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014/2020- Assi (B) e (C), promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e rivolto ai comuni e alle amministrazioni territoriali delle cinque regioni del Sud in ritardo di sviluppo.

Con 3,7 milioni di euro sarà realizzata una ciclovia che, partendo da Irsina, attraverserà i territori di Matera, Parco della Murgia Materana, Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Scanzano, Policoro , Rotondella e Nova Siri.

Nelle prossime settimane, con l’approvazione definitiva della graduatoria, il Presidente dell’Ente Parco, Michele Lamacchia, e il Sindaco del Comune di Montescaglioso, Vincenzo Zito, convocheranno una conferenza stampa con tutti i Sindaci dei Comuni interessati, per illustrare i dettagli del progetto.