Calma e gesso. Situazione sotto controllo alla discarica rifiuti di Borgo La Martella di Matera, devastata nelle vasche n.3 e 4 da un incendio scaturito probabilmente da cause accidentali sulle quali indaga la Polizia di Stato, mentre erano in atto interventi di bonifica legati a un progetto di Invitalia che avrebbe dovuto contribuire a superare le criticità sollevate dall’infrazione dell’Unione Europea. Si attende ora di ”entrare” nel sito, come ha detto a Matera l’assessore regionale all’ambiente Gianni Rosa, per verificare lo stato delle cose e rivedere l’impostazione del progetto. Situazione che comporterà, necessariamente, uno slittamento dei tempi di ripresa e consegna dell’intervento di bonifica. Prima di tutto salute e sicurezza per i cittadini e non solo quelli di borgo La Martella e di Matera, ma anche quelli murgiani di Altamura e Gravina, come emerso nell’incontro sollecitato dal sindaco della Città dei Sassi Domenico Bennardi e al quale hanno partecipato tra gli altri gli assessori all’Ambiente Lucia Summa, alla Protezione civile, Raffaele Tantone, dirigenti e tecnici della Asm e dell’Arpab.



“I dati sulla qualità dell’aria nell’area della discarica di Borgo La Martella- ha detto l’assessore regionale Gianni Rosa-tendono a migliorare”. E ha precisato che i dati in miglioramento non sono quelli sulla diossina, che richiedono ancora altri giorni. “Gli strumenti per raccogliere i dati – ha spiegato Rosa – sono in funzione. Siamo già in contatto con Arpa Puglia, che ha i macchinari per esaminarli”. Rosa ,inoltre, ha confermato che il progetto di bonifica della discarica, che era appena stato avviato e doveva concludersi nel 2022, “subirà un allungamento nei tempi che non è possibile determinare ora perché occorre un progetto diverso, basato su controlli che dovranno essere fatti nella discarica,quando sarà possibile eseguirli”. E in quella sede avremo il quadro della situazione.

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha definito

l’incendio e le sue conseguenze “una ferita non soltanto per

Matera” e ha sottolineato che “la discarica è sorvegliata continuamente. Dobbiamo fare una ricognizione del territorio per avviare le operazioni di bonifica”. Serviranno risorse aggiuntive, ovviamente, e qui è fondamente la sinergia tra Enti e in particolare con la Regione Basilicata. Già nella lettera indirizzata nei giorni scorsi all’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa, il sindaco aveva evidenziato che per “tutelare la salute dei cittadini, occorre fare il punto sulle attività di monitoraggio in essere e programmate e, soprattutto, attivare con ogni sollecitudine le opportune verifiche su quanto è accaduto individuando eventuali interventi urgenti di tutela delle aree circostanti”.

“È opportuno inoltre – aveva precisato Bennardi – verificare eventuali ricadute sul progetto appaltato da parte di Invitalia, i cui lavori hanno avuto avvio soltanto da pochi giorni, e sui tempi di esecuzione degli interventi ambientali di chiusura per il superamento della procedura di infrazione UE, atteso che le aree interessate dall’incendio ricadono tra quelle in carico all’impresa appaltatrice”. Finora non si sono registrate prese di posizione di Invitalia, che aveva annunciato sul suo sito web l’avvio dei lavori.



L’ANNUNCIO E IL PROGETTO DI INVITALIA PER LA MARTELLA

CIS Matera, partiti i lavori per la bonifica della discarica comunale “la Martella”

29/07/2021

Sono partiti i lavori per realizzare gli interventi ambientali urgenti nella discarica comunale “la Martella” di Matera.

La bonifica del sito si inserisce nell’ambito del Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS) per Matera, di cui Invitalia è soggetto attuatore.

Le opere consentiranno di superare la Procedura di Infrazione comunitaria UE n. 2011/2215 entro i tempi indicati dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Commissario ad acta.

La bonifica della discarica è finanziata per un importo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro a valere su risorse di competenza del Ministero della Transizione Ecologica e 7 milioni di euro a valere sul Patto per la Regione Basilicata FSC 2014-2020.

I lavori dureranno un anno come previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e della Valutazione Impatto Ambientale (VIA), rilasciate dalla Regione Basilicata.

L’impianto si estende su una superficie di circa 25 ettari ed è suddiviso in 5 settori.

La prima fase dei lavori riguarderà lo spostamento dei sovrabbanchi di rifiuti dei settori III e IV al settore V, in modo da consentire la risoluzione della procedura di infrazione comunitaria.

Poi si procederà con l’intervento di capping per la copertura definitiva dei settori III e IV e con l’installazione di nuovi impianti di trattamento percolato, di biogas, di trattamento delle acque meteoriche e di cogenerazione a servizio dell’intera discarica. Infine, sono previsti interventi di ripristino ambientale e sistemazione delle aree con opere a verde.

A lavori conclusi, la discarica sarà riconsegnata al Comune per le attività di gestione e manutenzione.Invitalia è Stazione Appaltante e cura la programmazione e l’esecuzione dell’intervento attraverso i propri servizi di program management di ingegneria e di committenza pubblica per la gestione delle procedure di appalto.

<img src="https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2021/08/rosa-2.jpg" alt="" width="667" height="500" class="alignnone size-full wp-image-105310"d

LA NOTA DELL'ASSESSORE REGIONALE ROSA

“La Regione Basilicata, attraverso il dipartimento Ambiente, gli uffici Prevenzione e controllo e Compatibilità ambientale, e attraverso l’Arpab, è concretamente impegnata ad accompagnare ogni azione utile a uscire da questa fase di emergenza ed a chiudere finalmente e definitivamente il capitolo riguardante la discarica di rifiuti del Borgo La Martella, a Matera”.

Lo ha detto l’assessore regionale all’ambiente, Gianni Rosa, nel corso dell’incontro convocato dal sindaco di Matera, Domenico Bennardi, a cui hanno partecipato, il direttore generale del Dipartimento, Giuseppe Galante e, fra gli altri, tecnici, funzionari e dirigenti della Regione, dell’Asm e dell’Arpab, e il consigliere regionale, Giovanni Vizziello.

Al termine, l’assessore ha commentato positivamente gli esiti dell’incontro, sia per quel che riguarda la parte del monitoraggio, sia per la parte relativa alle azioni da intraprendere.

“Nell’arco di una settimana – ha aggiunto Rosa – i laboratori dell’Arpa Puglia ci consegneranno i dati relativi alla eventuale presenza di diossina nell’area circostante la discarica. I prelievi di terreno ed i filtri sono stati spediti ai laboratori pugliesi dotati delle adeguate attrezzature tecniche. Intanto, i tecnici dell’Arpab hanno confermato che al momento i risultati delle analisi relativi agli altri inquinanti sono molto rassicuranti. E l’Asm si è impegnata a monitorare da subito anche i prodotti alimentari per una verifica sulla qualità nelle stesse zone dove l’Arpab ha effettuato i prelievi”.

Per quel che riguarda la messa in sicurezza del sito “si resta in attesa della relazione che deriverà al termine di un incontro in svolgimento oggi presso la discarica fra l’azienda appaltatrice e la direzione dei lavori”.

“Nel momento in cui tutti i soggetti interessati riceveranno questa relazione, entro massimo domani, saremo in grado di capire meglio le attività da intraprendere dal punto di vista sia della messa in sicurezza sia della eventuale nuova progettazione. Nel frattempo aspettiamo con grande interesse le conclusioni delle indagini delle forze dell’ordine per comprendere cosa abbia determinato la nascita dell’incendio e per uscire quanto prima dalle procedure di infrazione emesse dall’Unione europea nei confronti della discarica materana. La Regione Basilicata – conclude Rosa – farà quanto più possibile e in modo rapido per raggiungere questi traguardi da troppo tempo attesi dai cittadini del borgo”.



COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE

DISCARICA, PROCEDE IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il sindaco Bennardi: “Tavolo istituzionale anche per riavviare la bonifica dell’impianto”

In Comune si è appena concluso il tavolo tecnico per valutare i rischi a seguito dell’incendio della discarica di La Martella e per la ripresa dei lavori di bonifica. All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale all’Ambiente Gianni Rosa, il direttore generale dell’Arpab, Antonio Tisci, il commissario ad acta per il superamento della procedura di infrazione, Salvatore Margiotta, rappresentanti dell’Asm e di Invitalia; presenti anche l’assessore comunale all’Ambiente, Maria Lucia Summa, e quello alla Sicurezza, Raffaele Tantone.

“Abbiamo voluto conoscere ufficialmente le attività di monitoraggio già effettuate, quelle in corso e quelle programmate, le azioni per la messa in sicurezza del sito e il programma per riavviare prima possibile il progetto di bonifica della discarica”, afferma il sindaco, Domenico Bennardi.

L’Asm ha confermato che non sono stati registrati casi di intossicazione riferibili agli effetti dell’incendio; ulteriori verifiche saranno eseguite sulla catena alimentare, pur in vigenza del divieto di consumare alimenti prodotti nei borghi e nelle zone circostanti la discarica.

L’Arpab ha fatto sapere di avere eseguito dieci campionamenti su aria e suolo per rilevare l’eventuale presenza di idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), diossine, furani e radioattività; un’altra attività di monitoraggio attraverso piezometri riguarda la falda acquifera. Le risultanze di queste analisi potranno essere conosciute nei prossimi giorni.

Invitalia sta adempiendo all’obbligo di messa in sicurezza della piattaforma, anche per evitare che futuri eventi atmosferici possano comportare la migrazione dell’inquinamento. Sta inoltre eseguendo la valutazione dei danni, anche al fine di stabilire i tempi e le possibilità di ripresa del progetto di bonifica avviato appena pochi giorni prima che si verificasse l’incendio.

“Tutti i rappresentanti presenti al tavolo tecnico hanno dato la massima disponibilità ad affrontare l’intera questione con l’attenzione dovuta alla necessità di salvaguardare la salute delle persone e la salubrità dell’ambiente – aggiunge il sindaco Bennardi -. Non appena conosceremo le risultanze delle verifiche di Invitalia e i dati delle analisi sarà possibile fare ulteriori valutazioni, attraverso una iniziativa coordinata, come quella odierna”.

Matera, 10 agosto 2021