Lui, un gattone scuro randagio, abituato a guadagnarsi il cibo, come gli ha insegnato lo spirito predatorio di madre Natura, è sempre all’erta e se nota qualcosa annidarsi nel fogliame non esita ad affondare la zampa per catturare preda e pasto… La cosa ha incuriosito materani e turisti a ridosso di una pianta posta accanto al monumento ai Caduti di piazza Vittorio Veneto. La caccia a quanto pare per il micione è andata bene…a giudicare, presumiamo, dalle piume svolazzate nell’aria. Bene. Catena alimentare salva e Matera specchio di una ”sostenibilità” da tutelare, per la gioia di etologi e amanti della Natura.