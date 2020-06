Ironia del titolo a parte ma l’erba incolta nell’aiuola intorno al monumento dedicato a Giovanni a Pascoli , inaugurato a Matera il 6 aprile 2018 https://giornalemio.it/cultura/giovanni-pascoli-a-matera-tra-ricordi-un-busto-e-un-progetto/, è un pugno nell’occhio lungo uno degli itinerari turistici che dovrebbe rivitalizzarsi (speriamo) con gradualità con il ritorno dei visitatori. Siamo in via Emanuele Duni, a ridosso dell’accesso ai rioni Sassi e a piazza Ridola che porta al belvedere di Piazzetta Pascoli…Il degrado dei luoghi, associato alla mancata potatura dei lecci e al conseguente tappeto di deiezioni di volatili di diversa specie, sollecita un intervento degli Enti locali. Tocca al Comune, per competenza. A meno che non provveda, per prossimità…, l’Amministrazione provinciale. Competenze, sensibilità e programmazione a parte è opportuno,in tempi brevi, un segnale concreto per liberare il povero Giovanni da erbacce e arbusti pendenti tra via Ridola e via Duni. Attorno ci sono panchine, una fontana e più avanti scultura. E’ un luogo di sosta, del silenzio, ma che non ispira poesia. Anzi…