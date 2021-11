L’autunno è arrivato insieme alle tanto attese potature di lecci e altre piante stanziali ”frondose” che delimitano strade e marciapiedi, come previsto dal ”regolamento del verde”. Squadre di operai al lavoro lungo piazza Vittorio Veneto e via XX Settembre e il risultato si vede. Ma quello che si vede e male riguarda i globi opacizzati e sporchi fuori di deiezioni di volatili e dentro di polvere, che fanno poca luce. Fanno parte del decoro, ma così come sono ( da oltre 20 anni) sono indecorosi…Vanno puliti, nel frattempo, e sostituiti. L’assessore al ramo …al momento non c’è o, quantomeno finora non lo abbiamo visto, e giriamo la segnalazione al sindaco Domenico Bennardi affinchè prenda appunti e provveda.