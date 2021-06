Giusto che si provveda alla alla ” potatura di essenze arboree da effettuarsi nelle Vie XX Settembre, Via Duni e Via Ridola nei giorni 21-22-23-24 e 25 giugno 2021″, in vista del vertice del G 20 che sarà ospitato nelle sedi del Museo nazionale di Matera il prossimo 29 giugno, ma una ” sfoltitura” va fatta qua e là anche durante il percorso o nelle adiacenze. E del resto mezza città e passa, come riportato da altra ordinanza municipale, è interessata da divieti e percorsi alternativi. Se si passa da via Marconi, al rione Piccianello, l’ingresso di via San Vito è dintorni fa parte del viabilità interessata, è inevitabile transitare per via Annunziatella che ha alberature frondose su opacizzati e sporchi (purtroppo) organi illuminanti. Segnaliamo l’incrocio della Madonnina tra via Marconi, via Nazionale e via Annunziatella. Non sarebbe male che i ”potatori”, pur nel rispetto del regolamento del verde che rinvia tutto in autunno, fossero mandati a diradare le alberature almeno 30 centimetri aldisopra dell’altezza media d’uomo. Basta una canna, come facevano i giardinieri di un tempo….



L’ORDINANZA DI POTATURA PER IL CENTRO

CITTA’ DI MATERA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 2939/2021

N. Protocollo:49461/2021 del 18/06/2021

Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA LOCALE

Oggetto: istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, per

potatura alberi via XX Settembre, Via Duni e Via Ridola, – dal 21/06/21 al 25/06/21 – Forum

Internazionale G 20.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

– con nota Protocollo n. 049044 del 17 Giugno 2021 il Dirigente del Settore Manutenzione

Urbana – Ufficio Verde Urbano, in occasione dell’evento denominato Forum Internazionale G

20 previsto per il giorno 29 Giugno 2021 comunicava la necessità di dover operare interventi

finalizzati alla potatura di essenze arboree da effettuarsi nelle Vie XX Settembre, Via Duni e

Via Ridola nei giorni 21-22-23-24 e 25 giugno 2021;

– che con la medesima nota si richiedeva l’adozione di provvedimenti interdittivi alla sosta

veicolare per consentire di effettuare in sicurezza le operazioni di potatura nelle Vie innanzi

indicate ed evitare eventuali danneggiamenti involontari;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici volti a garantire la

pubblica e privata incolumità, tenendo conto anche dei principi di sicurezza stradale, nelle

Vie interessate dai lavori di potatura;

Considerata a tal fine, la necessità di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata sui

tratti di strada interessati da tali operazioni, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e comunque fino a

cessato bisogno nei giorni indicati in premessa;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.ii.mm.;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.

495/92;Matera, 18/06/2021

IL DIRIGENTE

PAOLO MILILLO

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Visto il D.lgs.vo 18.08.2000 n. 267 (T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali);

ORDINA

per i motivi indicati in premessa:

· L’ istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Ridola

dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e comunque fino a cessate esigenze, i giorni 21 – 22 e 23

Giugno 2021, lato prospiciente palazzo della Provincia, dall’intersezione con Via Lucana fino

all’altezza di Via Casalnuovo;

· L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Duni

dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e comunque fino a cessate esigenze, i giorni 21-22 e 23

Giugno 2021, lato prospiciente palazzo della Provincia;

· l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via XX

Settembre, ambo i lati, dalla intersezione con P.za V. Veneto/Via Roma alla intersezione con

Via Lucana, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e comunque fino a cessate esigenze, i giorni 24

e 25 Giugno 2021.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni

ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del

processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla

pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui

all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta

osservanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale.

Matera, 18/06/2021 IL DIRIGENTE

PAOLO MILILLO