Tante le segnalazioni ricevute e allora ci siamo informati perchè i giardinieri quest’anno nel centro di Matera e dintorni, non si sono ancora visti…La sfrondatura dei lecci in via XX Settembre e lungo le principali vie cittadine sarà fatta ma a tempo debito, come prevede agli articoli 26 e 27 del Regolamento del verde approvato nel febbraio scorso dal consiglio comunale di Matera https://www.comune.matera.it/regolamento-verde-pubblico. Per cui, piaccia o no, e sul piano igienico la cosa continuerà a destare commenti e inevitabile polemiche converrà non passeggiare sopratutto nel tardo pomeriggio sotto quelle chiome, dove tornano i passeri e altre specie di volatili per trascorrere la serata. I marciapiedi saranno scivolosi ? Servirà il periodico passaggio dell’idropulitrice. Ma in compenso le frondose chiome daranno frescura. Sul piano dell’impatto visivo nulla da fare. E in una città turistica, dove il decoro è uno dei biglietti da visita dell’offerta, la cosa desta perplessità. La potatura andava fatta prima, ma se non si è nelle condizioni di farlo per motivi organizzativi, programmatici, tecnici, occorre avere pazienza e attendere la fine dell’estate, quando le fioriture delle piante saranno giunte a maturazione.



” E’ cosi – commenta Lucia Summa, assessore igiene urbana e sanità pubblica; politiche per la sostenibilità e per la tutela ambientale, alle prese con un tour de force di situazioni e priorità, che avrebbe meritato un apporto adeguato di risorse umane. Per le potature c’è un regolamento preciso che indica tempi e modi per eseguirli. Possono essere eseguiti interventi di emergenza, che procurano situazioni di precarietà o pericolo”.



Se per la potatura degli alberi si dovrà attendere la fine dell’estate o giù di lì, per prati, giardini e aree pubbliche è cominciato il programma di Pon SIA per lo sfalcio, pulizia di emergenza, manutenzione, piccole potatur) per la durata di 10 giorni e affidato alla Cosp. Ronzio di tosaerbe in arrivo e con i tempi necessari per passare da una parte all’altra della città. Se ne volete sapere di più passate al link del portale del Comune https://comune.mt.it/avvisi/item/5225-servizio-di-manutenzione-ordinaria-integrata-e-coordinata-delle-aree-verdi-della-citta-di-matera.

IL REGOLAMENTO SULLE POTATURE

TITOLO III: POTATURE

Articolo 26. Potature ordinarie

1. Per potature ordinarie si intendono tutte quelle che

interessano branche di diametro non superiore a 10 cm.

Queste debbono essere eseguite a regola d’arte, cioè

tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo,

per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico

delle singole specie arboree. Tali interventi non necessitano

di alcuna autorizzazione né comunicazione.

2. Le potature ordinarie a regola d’arte di norma dovranno:

a. essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o

nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa

proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del

microclima della zona d’impianto sia di specifici

aspetti fitopatologici, e nel rispetto della nidificazione

dell’avifauna, escludendo il periodo che va da Marzo

a Luglio, salvo particolari esigenze motivate da un

Tecnico abilitato e previo accertamento della presenza

di nidi attivi;

b. essere nette e rispettare il collare sulla parte residua

senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una

giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato

e il ramo di sostituzione che viene lasciato. Il periodo

sopra indicato, in presenza di particolari condizioni

climatiche e di una connessa attività vegetativa,

potrà essere ridotto o prorogato con specifico atto

dirigenziale.



3. Può inoltre essere eseguita un’altra tipologia di potature

definita “rimonda dal secco” intendendo con ciò interventi

cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non

più vegete, di rami scarsamente vigorosi senza limitazioni nel

diametro di taglio. Tali interventi sono consentiti nell’arco di

tutto l’anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente

nei mesi estivi.

4. Sono vietati i seguenti interventi:

a. gli interventi di capitozzatura lunga o corta, ovvero i tagli

che interrompono la crescita apicale del fusto;

b. gli interventi che comportano una drastica riduzione

della chioma (maggiore del 50%), stravolgendo

completamente il portamento e l’equilibrio biologico

della pianta e riducendone drasticamente il valore

ornamentale, nonché il ciclo vitale;

c. la cimatura dell’asse principale e dei rami, nelle piante

del genere Cedrus spp, Pinus spp e Abies spp e di altre

conifere ornamentali.

5. La potatura, di norma, è assolutamente vietata nel periodo

di emissione delle foglie (dall’ingrossamento delle gemme

alla completa estensione delle foglie), e in quello di

caduta (dal cambiamento di colore alla completa caduta o

mantenimento sui rami delle foglie morte, per le specie che

presentano tale comportamento). Resta salva la possibilità di

effettuare interventi di potatura nei periodi di cui innanzi per

interventi urgenti e non rinviabili a garanzia della pubblica

e privata incolumità, previa produzione di opportuna

documentazione attestante il pericolo.

6. I proprietari di alberi o arbusti sono obbligati ad eseguire le

potature, quando le ramificazioni coprono o rendono difficile

la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche, quando

riducono sensibilmente la potenza dei corpi illuminati della

pubblica illuminazione, quando invadono i marciapiedi o le

strade, o quando compromettono l’incolumità pubblica.

7. Le scelte decisionali relative all’esecuzione di potature

ordinarie dovranno rispettare quanto previsto dall’Allegato

F del presente Regolamento.

8. La mancata osservanza delle norme del presente articolo

comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art.45 del

presente Regolamento.

Articolo 27. Potatura straordinaria di contenimento

della chioma e di risanamento

1. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie

d’intervento:

a. potatura di riduzione e contenimento della chioma,

ammessa unicamente nel periodo di riposo vegetativo,

consiste nell’eseguire raccorciamenti di rami e branche

con tagli di ritorno di diametro superiore a 10 cm,

effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente

orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più

contenuta.

b. Potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste

in interventi di asportazione di branche o rami ancora

vegeti, di diametro superiore a 10 cm, soggetti ad

evidenti patologie che ne compromettono la stabilità.

Tali interventi, che dovranno essere eseguiti da ditte

specializzate, non hanno limitazioni di taglio e sono

consentiti nell’arco di tutto l’anno.

c. Eventi eccezionali di pubblico decoro disposti

dall’amministrazione.

2. Nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di potatura

di riduzione e/o di risanamento della chioma il proprietario

o soggetto da esso formalmente delegato deve inoltrare

semplice comunicazione all’Ufficio Verde come da Allegato

A congiuntamente ad una relazione tecnica a firma di un

Tecnico abilitato.

3. Le scelte decisionali relative all’esecuzione di potature

straordinarie dovranno rispettare quanto previsto

dall’Allegato F del presente Regolamento.

4. La mancata osservanza delle norme del presente articolo

comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 45 del

presente Regolamento