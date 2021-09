Quando ci vuole ci vuole. E così gli arbusti della siepe (come chiamarla) che occludevano il passaggio dei pedoni in via Cererie, all’altezza del’ex pastificio Barilla – Padula e più avanti all’incrocio con via Sicilia, al rione Piccianello, sono stati finalmente ”potati”. Costituivano un pericolo, visto che quell’ingombro obbligava a lasciare il marciapiede e a scendere in strada. Il Comune di Matera ha provveduto. Con l’auspicio che lo si faccia con continuità e in attesa, in autunno, di potare lecci e altre alberature fuori dimensione , che occludono” i lampioni della pubblica illuminazione. Poca visibilità.E anche quello è un pericolo.