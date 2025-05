Porta e accordo di rete. Primo passo nei Sassi per valorizzare i Parchi di Basilicata

La Basilicata è il cuore verde del Sud, con cinque parchi da conoscere, valorizzare, organizzare sul piano delle relazioni e della programmazione su quanto ( davvero tanto) c’è da vedere, fare, gustare, produrre, divertirsi. E così ha preso corpo una comune volontà di sentire e di lavorare insieme per far conoscere e promuovere l’offerta turistica dei cinque parchi ambientali della Basilicata. E Matera, porta per la Basilicata del turismo internazionale, ha ospitato in Casa Cava la firma dell’accordo per una Rete dei Parchi della Basilicata. Protagonisti, con l’assessore regionale all’ Ambiente, Laura Mongiello, LUIGI LIRANGI Commissario del Parco Nazionale del Pollino, ANTONIO TISCI Commissario del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val D’Agri Lagonegrese, VINCENZO GRIPPO Presidente del Parco Regionale di Gallipoli Cognato, FRANCESCA DI LUCCHIO Presidente del Parco Naturale Regionale del Vulture e il ‘’padrone di casa’’ GIOVANNI MIANULLI Presidente del Parco della Murgia Materana. E tutti ci hanno tenuto a rimarcare la volontà di muoversi da subito per riempire di ulteriori contenuti quella Porta dei Parchi, ospitata nel Sasso Barisano , all’Interno del Palazzotto del Casale, a pochi metri da un altro luogo suggestivo del Parco della Murgia che è il ‘’giardino del silenzio,che è un po’ il crocevia dell’offerta, a volte poco conosciuto dei nostri polmoni verdi dove passeggiate o trekking se preferite, presenza di flora e fauna da preservare, tratturi, iazzi, masserie, chiesette, ponti di legno, ruscelli, laghetti, rifugi, centri visite e,naturalmente, prodotti della buona tavola portano alla semplice economia dei luoghi ma anche dei comuni che insistono nei comprensori. Qualche idea c’è. Si tratta di metterla a punto, visto che la stagione turistica è cominciata e la voglia di sostenibilità preme per escursionisti, famiglie, escursionisti. E allora si tratta di mettere insieme quello che c’è, presentarlo e lavorarci su con un pizzico di ‘’cultura di impresa’’. La “Porta dei Parchi” deve essere anche questo. L’iniziativa, legata a un progetto della Regione Basilicata e finanziato con 250.000 euro, prevede la conoscenza e la promozione di attrattive e risorse dei parchi del Pollino, dell’Appennino lucano, delle Dolomiti lucane del Vulture e del parco della Murgia materana attraverso strumenti innovativi come ologrammi in 3D, teatri ottici, visori della realtà aumentata che offrono una visione analitica di quello che c’è da vedere e fare. Il presidente dell’Ente Parco della Murgia Giovanni Mianulli ha fatto dell’ascolto e della prassi della politica di sistema la missione del suo mandato e i colleghi non sono da meno, consapevoli che i ‘’beni’’ sono una risorsa per le comunità locali- alle prese con lo spopolamento e il taglio dei servizi- e per i giovani chiamati a investire sul proprio futuro. ” Nel Palazzotto del Casale – ha detto il presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana” Giovanni Mianulli- abbiamo realizzato un hub della valorizzazione territoriale.Con una offerta che intendiamo portare anche in altri centri. Alla base del progetto c’è un accordo di rete che sottoscriveremo con la Regione, alla quale è affidata la cabina di regia, con gli altri parchi della Basilicata. Una iniziativa comune, che prevede anche attività di animazione delle singole realtà, che intende coinvolgere anche l’Apt e Gruppi di azione locale”. Attendiamo sviluppi e visitate la porta dei Parchi, sempre spalancata se volete conoscere e far conoscere la nostra Basilicata.



LE DICHIARAZIONI DELL’ASSESSORE REGIONALE LAURA MONGIELLO

“Oggi, con la firma dell’accordo tra tutti e cinque i Parchi naturali della Basilicata, abbiamo presentato la ‘Porta dei Parchi’. Non si tratta di un semplice progetto, ma di una visione strategica per la Basilicata del futuro. Questo progetto è una priorità per la Giunta regionale e, naturalmente, per il nostro assessorato. Valorizza il nostro patrimonio naturale, promuove un turismo sostenibile e rafforza il legame con le nostre preziose aree protette. La narrazione coinvolgente e l’uso della tecnologia sono strumenti potenti per sensibilizzare sull’importanza della biodiversità e della sostenibilità”.

Così l’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, durante la due giorni inaugurale del nuovo strumento che mette in rete tutti i parchi lucani.



Dopo aver ringraziato i presidenti, i direttori e i commissari, l’assessore ha spiegato: “‘Porta dei Parchi’ mira a rendere questo patrimonio naturalistico accessibile a tutti, attraverso una rete di informazione integrata, soluzioni innovative e un’attenzione particolare all’inclusività. A Matera, nel cuore dei Sassi, questa sede, cioè il Palazzotto del Casale, diventerà la porta d’accesso a questa straordinaria avventura”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e lavorano incessantemente perché tutto ciò che è natura e ambiente, attraverso la valorizzazione dei parchi, diventi il vero motore del nostro futuro. Abbiamo immaginato un viaggio che dal cuore pulsante di storia di Matera conduce, attraverso un filo invisibile di cultura e natura, ai gioielli verdi incastonati nei nostri cinque parchi. ‘Porta dei Parchi’ è questo: un sistema integrato che valorizza la ricchezza unica della nostra regione.



Vogliamo che la Basilicata diventi una destinazione esperienziale, dove la bellezza dei Sassi si fonde con la maestosità del Pollino, la dolcezza del Val d’Agri, la forza delle Dolomiti Lucane e la storia del Vulture. Il nostro obiettivo è chiaro: creare un’esperienza unitaria per il visitatore, una sorta di varco spazio-temporale che accende la meraviglia e guida alla scoperta autentica dei nostri territori. Le comunità locali saranno le protagoniste di questo racconto, custodi di saperi antichi e di eccellenze che attendono solo di essere svelate”, ha spiegato Mongiello, che poi ha concluso: “Questo progetto si articola in quattro movimenti: l’accoglienza, l’immersione visiva, l’esplorazione digitale e la voce simbolica della natura. ‘Porta dei Parchi’ non sarà un luogo statico, ma un processo dinamico di connessione tra le comunità, un motore per generare valore attraverso la conoscenza, l’esperienza e l’ispirazione”.