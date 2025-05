Porta dei Parchi un’apertura davvero straordinaria…

L’Ente Parco della Murgia Materana lo aveva annunciato due giorni fa e il passaparola, insieme alle ‘vele” installate in via Madonna delle Virtù,a ridosso del Palazzotto del Casale, nel Sasso Barisano hanno fatto il resto…Con un flusso ininterrotto di visitatori che si sono informati o che hanno atteso pazientemente di compiere un tour tra il reale e il multimediale alla scoperta dei cinque parchi della Basilicata come avevamo riportato nel corso della ‘due giorni” tematica in Casa Cava https://giornalemio.it/cronaca/inaugurata-a-matera-la-porta-dei-parchi-al-via-il-progetto-di-valorizzazione-del-sistema-dei-parchi-della-basilicata/ . Una apertura straordinaria, quella di sabato 24 maggio, per la giornata europea dei Parchi, giudicata ”interessante” dai visitatori che si sono appuntati- lo abbiamo ascoltato dai commenti- luoghi e peculiarità da scoprire. La Porta piace e il presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli, è al lavoro per migliorare la fruibilità dell’offerta espositiva, con una occhiata lungimirante al vicino giardino del silenzio posto a ridosso della gravina…Due nuovi attrattori per i parchi dell’ intera Basilicata.Ne sapremo di più nelle prossime settimane.



IL COMUNICATO sulla Giornata Europea dei Parchi 2025

Sabato 24 maggio Matera. Apertura straordinaria della Porta dei Parchi

Insieme per la natura, ecco il tema della Giornata Europea dei Parchi 2025 Prendersi cura della natura è una responsabilità condivisa

Le aree protette sono più che semplici confini su una mappa: sono sistemi viventi e fiorenti in cui tutto è collegato. Dalle piante e dagli animali che le chiamano “casa”, alle persone che vivono, curano e modellano questi paesaggi, tutti hanno un ruolo in questa “partnership di vita” condivisa.

Progettare un Parco non è progettare un paesaggio inteso come azione di semplice disegno di strade o di boschi o carte geografiche.

In Italia e in Europa i parchi si fanno dove vivono e lavorano intere comunità rurali che costituiscono quindi gli interlocutori privilegiati e gli esecutori di tutte le politiche di pianificazione ambientale, di tutte le ipotesi di progettazione dei disegni di legge in materia.

La salute di queste aree non si ferma ai confini delle aree protette. Ciò che accade oltre i loro confini influenza profondamente gli ecosistemi al loro interno. Quindi, come possiamo lavorare insieme per creare i migliori risultati sia per la natura che per le persone, garantendo la resilienza di questi luoghi speciali in un mondo che cambia?

Anche l’Ente Parco della Murgia Materana aderisce a questa importante giornata proponendo l’apertura straordinaria della PORTA DEI PARCHI ubicata nel cuore del sasso Barisano a Palazzotto del Casale. Sabato 24 maggio apertura ore 10.00 – 13.00

Porta dei Parchi” è un progetto della Regione Basilicata, su progetto del Parco della Murgia Materana che ha l’obiettivo di valorizzare il sistema dei parchi lucani, rendendo Matera un punto di accesso a questi tesori naturali e culturali.