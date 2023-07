Ponte tibetano con tutti i crismi tecnici? Ma facciamolo dal rione Casalnuovo

E con questo, dopo i ricorrenti incidenti accaduti agli escursionisti, soccorsi e con non poche difficoltà, sono tre gli articoli che – in una settimana-dedichiamo al sentiero che da Porta Pistola porta al Parco della Murgia dopo aver attraversato la passerella in legno ( l’unico ponte dalla caratteristiche tibetane è a Castelsaraceno) sul torrente Gravina. Richieste di intervento a a parte, da parte degli Enti locali che devono sovrintendere alla sicurezza nei rioni Sassi e al Parco Murgia,e prima che ci scappi il morto, si potrebbe lavorare a soluzioni alternative. Ma occorrono volontà, progetto e risorse. La proposta viene dall’escursionista Antonio Serravezza, che suggerisce la realizzazione di un vero e proprio ponte tibetano ( consultate vocabolari e il web per capire di cosa si stratta) dal rione Casalnuovo, nel Sasso Caveoso.”I ponti sospesi o “tibetani” – scrive Serravezza-devono partire dalla sponda alta per arrivare alla stessa altezza dall’altra parte. Allora c’è un bellissimo spiazzo agli inizi di via Casalnuovo, all’altezza della chiesa rupestre di Santa Barbara, da dove si potrebbe far partire uno stupendo ponte in acciaio che raggiunge la sponda di fronte della Murgia nelle vicinanze della chiesa rupestre della Madonna della Croce e tramite il percorso 408 si raggiunge con una passeggiata panoramica il piazzale di Murgia Timone. Un percorso spettacolare e panoramico con vista su Casalnuovo fino alla Madonna della Virtù. Sarebbe un’attrazione – conclude-che supererebbe ogni aspettativa di chi viene a visitare la città dei Sassi”.Ma nel frattempo si adottino misure, soprattutto durante il maggiore afflusso di visitatori, si adottino misure per evitare che gli escursionisti dei percorsi 406 e 408 si rompano l’osso del collo… Sarebbe un segnale di responsabilità



LA PROPOSTA DI SERRAVEZZA

Ogni settimana accade un incidente lungo il sentiero 406. Un percorso che parte da Porta Pistola, una piazzola nel Sasso Barisano, attraverso il cosidetto “ponte tibetano” (è una passerella in legno, in Basilicata l’unico ponte dalla caretteristiche tibetane è a Castelsaraceno), si attraversa il torrente Gravina. I turisti o escursionisti risalendo il ripido pendio arrivano fin sull’area di Murgia Timone nell’area del Parco della Murgia materana. La fatica ne val la pena poiché da lassù si può godere di una vista stupenda della città dei Sassi e visitare anche alcune chiese rupestri e antichi jazzi dove i pastori recuperavano i loro animali.

Tornando al sentiero 406 si sa’ che ha una lunghezza di circa sei chilometri con un dislivello massimo di circa 350 metri e l’intero percorso si percorre in circa quattro ore, quindi un livello di difficoltà abbastanza impegnativo.



Naturalmente chi desidera affrontare questo percorso si deve attrezzare di scarpe da trekking, pantaloni lunghi e d’estate cappellino e spray antizanzare. Purtroppo nessuno controlla e in molti si avventurano con infradito dette anche staffedd o scarpe con tacco. Attualmente il percorso, con ordinanza del 12 gennaio di quest’anno dell’Ente Parco Murgia, è interdetto a causa di una frattura su uno sperone roccioso. Al momento non si conosce la data di apertura del sentiero. Personalmente, io non lo riaprirei più, anzi sono stato sempre contrario dopo averlo percorso alcuni anni fa accompagnato da una guida specializzata. È un percorso tutto pericoloso. Allora? Dobbiamo ritornare a fare la circumnavigazione in auto o pullman dalla statale per Laterza?



Diamoci una mossa e chi ci amministra approfitti dei fondi europei del PNRR per realizzare un nuovo sistema per attraversare il canyon del torrente Gravina. Non è necessario che il nuovo ponte sospeso sia sistemato dai Sassi. I ponti sospesi o “tibetani” devono partire dalla sponda alta per arrivare alla stessa altezza dall’altra parte. Allora c’è un bellissimo spiazzo agli inizi di via Casalnuovo, all’altezza della chiesa rupestre di Santa Barbara, da dove si potrebbe far partire uno stupendo ponte in acciaio che raggiunge la sponda di fronte della Murgia nelle vicinanze della chiesa rupestre della Madonna della Croce e tramite il percorso 408 si raggiunge con una passeggiata panoramica il piazzale di Murgia Timone. Un percorso spettacolare e panoramico con vista su Casalnuovo fino alla Madonna della Virtù. Sarebbe un’attrazione che supererebbe ogni aspettativa di chi viene a visitare la città dei Sassi.

