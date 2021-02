Un libro, quello scritto da Milena Ferrandina e Gabriele Scarcia, su ” Pomarico, storia, arte, cultura”, Mario Adda Editore, che abbiamo letto con calma, pagina per pagina, illustrazione per illustrazione, tra i ritagli di tempo e per questo apprezzato, nonostante i limiti e le alienanti zoomate webinar che proprio non ci tentano. E allora quel libro ben fatto e ben impaginato sulla città devota a San Michele Arcangelo, come accade in altri centri del Sud fino al santuario ”principe” di Capitanata, è un invito a visitare quel luogo di frutteti, come ripete l’antica denominazione latina Pomaria- Locus. Un centro del Materano, a metà strada tra la Città dei Sassi, Montescaglioso, a un tiro di schioppo da Miglionico e in linea d’aria dai centri della Valbasento, tutto da scoprire e in grado di soddisfare curiosità e sapori (non dimentichiamo la buona tavola) di tutti nel solco di quello che viene definito ”turismo sostenibile” da vivere muovendosi a piedi preferibilmente, in quel rapporto tra uomo e natura, che dovrà caratterizzare il dopo epidemia da virus a corona. Varianti comprese, naturalmente.



E Pomarico, segnato purtroppo negli anni dagli effetti di una terra sempre in movimento che ha attaccato parte del centro storico, ha prodotto tanti alberi del sapere per la storia sedimentata, intrisa d’arte, gesta, ingegni, genti d’ogni lignaggio come dimostrano i Palazzi del centro,miracoli come quelli dell’omonima Casa dove avrebbe vissuto una donna miracolata da San Francesco. E pagina 96 troverete delucidazioni in merito. Del resto il libro va letto e a Pomarico dovete andarci, non appena il tempo migliorerà. Pronti ad accogliervi il sindaco Francesco Mancini, i cittadini e realtà associative operose composte da giovani, studiosi che a Pomarico ci tengono eccome nel farvi visitare chiese, come quella della Chiesa Madre di san Michele Arcangelo ,



dove troviamo la Madonna del Rosario con Bambino che assomiglia alla Patrona di Matera Maria Santissima della Bruna,l’ex convento dei Padri Riformati e la chiesa di Sant’ Antonio da Padova, i Palazzi Marchesale e Glionna, il museo della civiltà contadina o informarvi su quel prezioso archivio della memoria, salvato dall’oblio e dal degrado dall’Associazione culturale Giuseppe Camillo Giordano, presieduta da Giovanni Palumbo.



Un esempio di buone pratiche, partito da Pomarico, che ha fatto scuola anche per altre realtà che con risultati e tempi diversi hanno avviato -o stanno per farlo-questo percorso. E l’intreccio di carte, luoghi, monumenti, fregi gentilizi, affreschi, statue di varie epoche riservono scoperte interessanti di varie epoche che, attendono, di uscire dallo strato di scialbature dell’ex Chiesa di San Giovanni Battista dalla storia, scrivono a pagina 104 gli autori, ”davvero straordinaria” che si lega ”inevitabilmente’ a quella lucana. Un capitolo non poteva che essere dedicato al culto micaelico, che ha il suo momento di maggiore devozione a maggio con l’offerta della Cera e la devozione al Santo con momenti di fede, tradizione e storia e un passaggio anche su un carro di cartapesta. Elemento che accomuna Matera (ma nella città dei Sassi il manufatto di cartapesta viene assalito e distrutto) Miglionico, Bernalda e Pomarico. Pomarico non è solo fede.



E’ anche carnevale,con la riproposizione della canzone di Zeza…diminutivo di Lucrezia, moglie di Pulcinella, teatro con la compagnia Teatro Avis nota per il repertorio eduardiano e per la interpretazione a Venezia del ”Prete Rosso”.



Quell’Antonio Vivaldi, figlio di Camilla a sua volta figlio del sarto pomaricano Camillo Calicchio, che a Venezia prima e a Vienna dopo compose Le Quattro Stagioni e ispirò e non poco Johan Sebastian Bach. E Pomarico, con le ricerche che furono condotte dallo storico dell’arte Antonio Bonavista, propone periodicamente il festival dedicato ad “Antonio Lucio Vivaldi” grazie all’impegno del Nuovo Comitato per le celebrazioni vivaldiane. Melodie, suoni, ma anche sapori della tradizione come la pasta fatta in casa come i ” capun’t n’gulustr’t”, fave e cicorielle campestri, la ”scarcedd” una focaccia ripiena di formaggi, salsiccia e uova sode che si prepara a Pasquetta, insieme a tanto arrosto, senza dimenticare i sospiri, o dolci col giulebbe.



Non dimenticate di visitare il bosco della Manferrara se siete amanti delle escursioni o di una grigliata. Pomarico vi aspetta. E’ la città di San Michele. E magari un raduno, per ora virtuale, di quanti portano il nome del Santo al maschile o al femminile, lungo la filiere dei Michele, Michela, Michelangelo o dei composti GianMichele e via elencando, si può organizzare non appena l’epidemia da virus a corona sarà sconfitta. Servono la spada di San Michele, il vaccino e tanto buon senso.