Pollino, podoliche e…Plasmati

Tre ”P’ in armonia che non potevano finire nel percorso (un’altra P) di ricerca continua del fotografo materano Gaetano Plasmati, pronto a catturare immagini che – auspichiamo – le generazioni future possano continuare ad apprezzare, recandosi sui luoghi fotografati. L’area del Pollino è tra queste, con le sue tradizioni, l’ambiente e una presenza dell’uomo purtroppo sempre minore a causa dell’emigrazione. Ne sono testimoni le mandrie di vacche podoliche, custodi di un territorio da tutelare come sembrano ricordare i rintocchi dei campanacci e i richiami dei mandriani. Gaetano, inviandoci queste splendide immagini, si è lasciato andare a un ” Finalmente ho capito cosa farò da grande…”. Ed è tutto un programma.