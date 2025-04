Pollice Verde del Rotary per Altamura

Si comincia con il piantare un albero in piazza Aldo Moro ad Altamura e poi occorrerà continuare…E’ il buon esempio che il presidente del Rotary club di Altamura e Gravina Vito Cicirelli darà martedì 29 aprile, alle 11.00, in piazza Aldo Moro, dove metterà a dimora- come si suol dire- una pianta con l’obiettivo di diffondere buone pratiche di sostenibilità. Poco importa se si stratta di un albero ornamentale o da frutto. Conta quello che la natura può dare se gli uomini la rispettano nei fatti. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Vitantonio Petronella, il presidente del consiglio comunale Luigi Lorusso, la direttrice scolastica dell’Istituto comprensivo’ Saverio Mercadante’ Giuseppa Crapuzzi con delle scolaresche e don Giuseppe Creanza, parroco della chiesa di San Sepolcro. Naturalmente attendiamo che l’esempio venga eseguito e seguito anche in altri quartieri. Un albero è tutta salute…