C’è “zio Pio” Acito che , davanti alla scalinata chiusa dell’Ospedale ‘Madonna delle Grazie” ,annota i nomi dei piccoli ”gemellati” con le piante che porteranno il nome di Giuseppe, Cinzia, Lin, Ali, Franz e di tanti altri , in una città sempre più multietnica, ma con un calo delle nascite compensato dai vagiti di bimbi di altri Paesi. E poi l’assessore comunale all’Ambiente, Giuseppe Tragni,entusiasta per un programma che sta portando piantumazioni un po ovunque e che, per l’occasione, ha messo a lavorare anche il suo disponibile e laborioso papà, il direttore generale facente funzione della Asm Gaetano Annese soddisfatto per un evento che porta gioia e speranza in una fase davvero stressante per la sanità e ”Giovanni” Servidio storico supervisore della ”gestione” dell’Ospedale sin dalla Asl 4 e Vito Cilla, medico pediatra in pensione che non ha mai attaccato camice e sensibilità sui temi della famiglia e del territorio al chiodo. E con loro tanti genitori con i piccoli nel parco della vita. Torneranno senz’altro per crescere insieme alla pianta che porta il loro nome, magari per giocare, godere del fresco. La cura dei luoghi è affidata a una impresa privata. Non guasterebbe che tra le piane venisse collocata qualche panchina per la sosta. Giriamo la richiesta a chi ha bravi artigiani o operai forestali per farlo…E poi la richiesta per uno spazio da destinare alle piante officinali. Malva, camomilla e altro ancora. Pollice verde e tanti fiocchi rosa e azzurri. Il parco con un albero per ogni nato è anche questo.





LA NOTA DEL COMUNE

Un albero per ogni nato, domani nelle aree verdi dell’ospedale la messa a dimora di 260 piante

Un albero per ogni nato. Dopo i parchi urbani e i quartieri, l’iniziativa del Comune interesserà l’ospedale Madonna delle Grazie. Con la collaborazione dell’Azienda sanitaria del Materano, sabato 29 febbraio alle ore 10, saranno messe a dimora 262 piante di lecci, ulivi, peri, mandorli, frassini e ibiscus, nelle aree verdi circostanti il nosocomio.

“L’iniziativa un albero per ogni nato – spiega l’assessore al Verde urbano, Giuseppe Tragni – ci ha consentito di piantare finora in diverse zone della città circa 560 alberi. Ognuno di questi reca sul tronco un braccialetto identificativo con il nome di uno dei bambini nati nel 2019. Ai genitori dei nuovi nati viene consegnato un altro braccialetto da conservare e un attestato firmato dal Sindaco a ricordo della giornata. E’ un modo per creare una simbiosi tra i cittadini e l’ambiente urbano e sensibilizzare tutti alla tutela del paesaggio. Siamo fortemente convinti che gli alberi migliorano la qualità della vita e, creare e incrementare le aree verdi all’interno della città, è un obiettivo che vogliamo perseguire con decisione”.

“In un momento oggettivamente complesso – ha sottolineato Il Direttore Generale facente funzioni dell’Asm, Gaetano Annese – in cui il sistema sanitario deve far fronte in modo preventivo a possibili situazioni critiche, tali iniziative sono una nota positiva e uno stimolo per tutti ad affrontare le emergenze con fiducia”.