‘’Pochi delinquenti’’ abbattono fototrappole. Ma Sindaco Altamura non molla

Il sistema di videosoreveglianza tornava utile per dissuadere gli abbandoni di rifiuti lungo la strada Vucculo, in via Cassani, lungo la strada provinciale 27, ma ‘pochi delinquenti’’ come riporta una nota del sindaco di Altamura hanno danneggiato o spezzato le fototrappole che avrebbero dovuto contribuire a prevenire il fenomeno. Ed è un danno anche sul piano economico. Il primo cittadino Vitantonio Petronella non molla e dichiara ‘’ Non ci stancheremo. Non l’avrete vinta! Insisteremo perchè Altamura, in tutto il suo territorio, merita rispetto!”. Ma servono anche campagne di educazione oltre che di repressione. Bastone e carota…



Dichiarazioni Sindaco a seguito di inciviltà

A seguito di inciviltà commesse sulla strada comunale Vucculo, in via Cassano e sulla strada provinciale 27, il Sindaco ha denunciato la gravità della situazione con le seguenti dichiarazioni.

“Oggi devo denunciare un fatto gravissimo di inciviltà avvenuto sulla strada comunale Vuccolo, in via Cassano e sulla SP27!

Sono state danneggiate e spezzate le fototrappole predisposte in quella zona, volte proprio a rintracciare e segnalare inquinatori seriali che danneggiano l’ambiente. Mentre l’Amministrazione Comunale lavora incessantemente per potenziare i progetti di videosorveglianza e di controllo del territorio, “pochi delinquenti” danneggiano e vanificano gli sforzi economici.

Ricordiamo ai cittadini che tutti i danni e i sistemi di videosorveglianza, così come le spese occorrenti per ripulire le periferie dai rifiuti, purtroppo diventano tasse per la comunità. Pertanto chiedo la collaborazione di tutti nel segnalare questi atti vandalici possibilmente anche con foto a targhe alle auto (a mezzo foto privata), per risalire ai responsabili.

Non ci stancheremo. Non l’avrete vinta! Insisteremo perchè Altamura, in tutto il suo territorio, merita rispetto!”







Plauso Sindaco Petronella per attività antimafia

In relazione all’ultima attività anti-mafia eseguita dal Comando Provinciale di Bari, nella giornata di oggi, il Sindaco ha espresso il plauso dell’Amministrazione.

“Rivolgo un plauso per l’operato delle Forze dell’Ordine nell’ambito delle ultime attività di controllo del territorio. I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, congiuntamente alla Compagnia di Altamura, hanno eseguito undici ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari (ufficio esecuzioni penali), nei confronti di altrettante persone colpite da sentenze definitive di condanna, per gravi reati commessi ad Altamura, tra il 2018 e il 2019.

Le indagini sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e, condotte, in diverse fasi, mediante servizi di osservazione, controllo e pedinamento, attività tecniche, nonché supportate da diverse dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

È un segnale forte della loro professionalità, grazie al presidio costante sul nostro territorio, volto ad individuare ed arrestare i responsabili per garantire un clima di maggior sicurezza alla città.

Ringrazio tutte le Forse dell’Ordine per l’impegno che quotidianamente dimostrano, accrescendo la fiducia nelle istituzioni, nella legalità e nell’ordine pubblico”.