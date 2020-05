Itinerario dei calanchi tra asfalto, sterrato, polvere e tanta voglia per Gaetano Plasmati di immortalare per la milionesima volta i tanti scorci di Craco, il paese fantasma, che ha un fascino particolare per i turisti e in questo caso ciclisti pronti a scendere dalla sella e a raggiungere un abitato dove pare di sentire le voci degli abitanti di un tempo. La tappa di Craco è un po’ il cuore del paesaggio dei Calanchi che spazia da Pisticci ad Aliano, tra storia e paesaggi che scavano nella storia dell’uomo. Una storia tutta da ascoltare e con i colori diversi di un paesaggio che vede il sole e la luna finire nelle spaccature di una terra brulla. Per Gaetano che, quanto a zone ”desertiche” o quasi, ci è abituato l’arrivo il tour per Craco è di quelli da consigliare per l’offerta del turismo di prossimità. Il resto lo fa la bici messagli a disposizione da Ferula Viaggi, con la quale intende avanti con rapporti diversi un po’ ovunque. La fatica non gli pesa e poi Gaetano si muove con energia naturale:acqua, frutta, focaccia e muscoli a pedalata manuale. Se lo incrociate,ormai con la barba folta, e se vi va mettetevi nella sua scia e non meravigliatevi se farà una sosta quanto meno ve lo aspettate. Basta un’occhiata su una collina, una masseria diroccata, un gregge o il volo di un rapace perchè si fermi e tiri fuori la macchina fotografica per uno scatto irripetibile. E’ l’essenza del turismo immediato nella dimensione della prossimità.