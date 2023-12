Pisticci, primo comune lucano a scegliere la tecnologia Gretacar per monitoraggio ambientale

Il Comune di Pisticci è il primo in Basilicata a adottare Gretacar, l’innovativa stazione mobile di monitoraggio ambientale sviluppata dalla società lucana Ecosud s.r.l., di recente insignita del prestigioso premio ‘Giusta Transizione 2023’ da AsviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). Lo si apprende da una nota stampa in cui si spiega che “Ieri, a palazzo Giannatonio, a Pisticci, l’amministratore di Ecosud , Massimo Dimo, e Berardino Iula, responsabile del progetto, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa con il Comune che precede la consegna il dispositivo Gretacar al sindaco Domenico Albano. Gretacar è una soluzione itinerante di monitoraggio ambientale estremamente versatile: può essere installata su qualsiasi veicolo e consente il rilevamento in tempo reale dei principali parametri ambientali, correlati alle coordinate GPS. I dati ambientali possono essere acquisiti anche mediante App. La rapidità con cui avviene la raccolta dati rappresenta un grande vantaggio, consentendo una risposta più efficace in caso di rilevazioni “allarmanti”. L’Amministrazione punta a una maggiore consapevolezza ambientale e alla promozione di pratiche sostenibili, anche attraverso l’impiego di una strategia di monitoraggio che si avvale delle tecnologie più avanzate.” Il primo cittadino dichiara che: “Puntiamo su questa tecnologia innovativa per rafforzare l’impegno dell’Amminstrazione che guido a favore della sostenibilità ambientale. Il benessere del nostro territorio e dell’intera comunità, come la salvaguardia del nostro futuro, esigono un monitoraggio attento e costante, e siamo fiduciosi che il dispositivo Gretacar sosterrà i nostri sforzi in questa direzione”. Massimo Dimo ha evidenziato il ruolo di Pisticci come pioniere nell’adozione di soluzioni innovative a vantaggio della collettività: “La collaborazione con Pisticci riflette la visione condivisa di perseguire soluzioni all’avanguardia per un futuro sostenibile“.

