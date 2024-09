Pinto: le calamità in Emilia e Marche facce della stessa medaglia…

Lo scaricabarile tra il Governo centrale e quelli regionali sull’ennesima alluvione che ha procurato danni a persone, cose, attività produttive tra Emilia, Marche e,aggiungiamo, anche in Puglia dove un vigile del fuoco è morto per soccorre due donne in difficoltà, è la prova che la programmazione negli interventi di tutela e di gestione dei territori continua a latitare. E se,a questo, aggiungiamo la farragginosità delle procedure amministrative, nonostante la presenza di un commissario straordinario designato dal Governo, il quadro è completo. Leonardo Pinto, avvocato, interviene per dire come la pensa e in sintesi ribadisce come quello che sta accadendo e accadrà ancora ( non facciamoci illusioni) è la faccia della stessa medaglia. La presa di posizione della Fns Cisl sulla situazione del Corpo dei Vigili del Fuoco, con gravi carenze di organici, ne è la prova. Annunci e pacche sulle spalle https://giornalemio.it/cronaca/presidente-i-vigili-del-fuoco-ci-rimettono-la-vita-a-quando-i-fatti/



*ALLAGAMENTI E SICCITA DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA*

Gli allagamenti in Emilia e Romagna e Marche suonano l’allarme sociale al pari della siccita; entrambi sono conseguenza della pessima gestione del territorio.

La siccita é provocata dall’assenza di acqua, gli allagamenti -con conseguenti dissesti idrogeologici- sono provocati da abbondanza di acqua.

La politica come risponde ? Con l’emergenza senza attivarsi in via preventiva per evitare entrambi i fenomeni, come? *Promuovendo e sostenendo l’agricoltura e connesse attività silvopastorali anche su territori montani, con adeguate opere di bonifica e regimentazione delle acque;* facendo assumere all’agricoltore la funzione di guardiano del territorio, utile anche per prevenire ed evitare incendi.

*Quelli appena esposti sono concetti semplici da manuali agronomici, misconosciuti dai politici attuali capaci di assaltare la “diligenza”, recte, le istituzioni pubbliche per piegarle alla coltivazione (per restare in tema agricolo) di interessi di parte o di gruppi, ma mai del bene pubblico.*



Dobbiamo Rassegnarci? Assolutamente no.

Dobbiamo trovare la forza per licenziare i politici ignoranti ed affaristi organizzando, per chi di loro vorrà imparare a gestire la cosa pubblica, corsi di educazione civica. *Questo anche per evitare siccita e allagamenti.*