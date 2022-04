Tutto è bene quel che finisce bene. A conferma che quando ci sono disponibilità a confrontarsi e si lavora per tempo una soluzione si trova…per il bene degli studenti che vogliano accedere , con i mezzi di trasporto pubblico, alle attività didattiche del Centro di educazione ambientale ” Mario Tommaselli’. Nessuna sospensione del servizio, con i bus della Miccolis, al Parco della Murgia. Ad annunciarlo Paolo Montagna e Antonio Montemurro, rispettivamente presidente e responsabile attività didattica del Centro, circa le rassicurazione ricevute dall’assessore comunale alla Mobilità Urbana Michelangelo Ferrara. E del resto non poteva che assicurare la continuità del servizio: prima di tutto l’istruzione e il futuro dei ragazzi. Le attività didattiche continuano.



CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

MATERA

“Mario Tommaselli”

Matera, 22 aprile 2022

Comunicato stampa

Desideriamo con gran piacere comunicare che ieri, abbiamo avuto un incontro con

l’assessore alla mobilità sostenibile, Michelangelo Ferrara, il quale ha accolto

prontamente le richieste da noi avanzate e sostenute con decisione anche dal mondo

della scuola (in primo luogo dai dirigenti scolastici), circa la possibilità di consentire a

tutte le scolaresche che ne hanno fatto richiesta, di continuare ad usufruire del servizio

comunale di trasporto per raggiungere Murgia Timone.



L’assessore si è adoperato per garantire il servizio richiesto per tutte le attività

programmate per l’intero anno scolastico in corso, trovando anche la fattiva

disponibilità della Miccolis.

Inoltre egli ha sottolineato che, avendo particolare attenzione per le esigenze degli

studenti, non avrebbe certo potuto agire diversamente e anzi ha ribadito la necessità

di programmare per tempo il calendario del prossimo anno.

Noi, dal canto nostro non possiamo che, con soddisfazione, ringraziare tutti coloro che

hanno prestato attenzione e ringraziare l’assessore Ferrara per il risultato raggiunto.

MateraCea srl

Paolo Montagna Antonio Montemurro

Presidente MateraCea Responsabile settore didattico