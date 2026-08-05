Piazza delle Costellazioni ad Agna parcheggio a verde da attrezzare…

A constatarlo, evidenziando la contraddizione di quella denominazione, è l’Associazione Comitato di quartiere di Agna – Le Piane, dono uno sfalcio dell’erba che ritengono non possa essere pagato a un intervento di decoro urbano. Da qui la considerazione che da parte del Comune non ci sia una gestione della programmazione degna di tal nome. ‘’I cittadini – osserva il comitato di quartiere-sono stanchi di assistere a interventi estemporanei utilizzati per dimostrare che qualcosa è stato fatto. La manutenzione ordinaria è un dovere dell’Amministrazione, non un favore ai residenti’’



LA NOTA DEL COMITATO DI QUARTIERe

La manutenzione ordinaria è un dovere dell’Amministrazione, non un favore ai residenti. Il decoro urbano è un diritto dei cittadini, non un’opzione. Lo sfalcio dell’erba non può essere scambiato per decoro urbano !Il Comitato di Quartiere Agna Le Piane prende atto che lo sfalcio dell’erba, rispetto alle precedenti edizioni, si sta finalmente eseguendo con maggiore cura. Quando un servizio viene svolto in modo adeguato è corretto riconoscerlo. Ma guai a confondere la normale manutenzione con il decoro urbano.L’Amministrazione comunale sembra accontentarsi del minimo indispensabile: tagliare l’erba quando diventa troppo alta e considerare concluso il proprio compito. Questa non è una politica di valorizzazione del territorio, è semplicemente ordinaria amministrazione svolta in ritardo.

Il caso più evidente è Piazza delle Costellazioni.Secondo i documenti ufficiali del Comune di Matera, la piazza occupa una superficie complessiva di 5.405 metri quadrati ed è classificata come “area a verde pubblico attrezzato e parcheggio”.La domanda è inevitabile: dov’è questo verde pubblico attrezzato?I cittadini vedono una realtà completamente diversa da quella descritta negli atti amministrativi. In un’area di oltre cinquemila metri quadrati non esiste un progetto di verde degno di questo nome: nessuna alberatura in grado di offrire ombra, nessuna aiuola fiorita, nessuna sistemazione paesaggistica, nessun elemento capace di trasformare quello spazio in un luogo accogliente e vivibile.



Ci troviamo davanti all’ennesima dimostrazione di una gestione priva di programmazione. Si interviene solo quando l’erba cresce, senza una visione complessiva del quartiere e senza alcuna attenzione alla qualità degli spazi pubblici. È questo il concetto di decoro urbano che l’Amministrazione intende offrire ai residenti di Agna Le Piane?Per il Comitato di Quartiere la risposta è chiaramente no !Il decoro urbano non consiste nel passaggio periodico di un trattore con il tagliaerba. Decoro significa progettare, piantare alberi, realizzare aiuole, installare arredi urbani, creare zone d’ombra, mantenere puliti e funzionali gli spazi pubblici, restituendo ai cittadini luoghi nei quali sia piacevole vivere e trascorrere il proprio tempo.È paradossale che una piazza classificata come verde pubblico attrezzato continui, anno dopo anno, a presentarsi come uno spazio anonimo, privo di identità e senza il minimo investimento nella sua valorizzazione.Agna Le Piane non chiede privilegi. Chiede semplicemente che l’Amministrazione comunale rispetti la destinazione d’uso prevista nei propri documenti ufficiali e trasformi Piazza delle Costellazioni in ciò che dovrebbe già essere: un vero spazio pubblico attrezzato, verde, decoroso e fruibile.I cittadini sono stanchi di assistere a interventi estemporanei utilizzati per dimostrare che qualcosa è stato fatto. La manutenzione ordinaria è un dovere dell’Amministrazione, non un favore ai residenti.Il Comitato di Quartiere continuerà a denunciare ogni situazione di degrado e ad avanzare proposte concrete, perché il diritto al decoro urbano non può restare soltanto una definizione riportata negli atti comunali: deve diventare una realtà visibile, quotidiana e misurabile.